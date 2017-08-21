ترامپ؛ از آمریکاستیزی ناخواسته تا اروپاستیزی خودخواسته

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-حنیف غفاری: همان گونه که پیش بینی می شد، حضور دونالد ترامپ در راس معادلات سیاسی و اجرایی ایالات متحده آمریکا، مولد بحرانهای زیادی در مناسبات دوجانبه واشنگتن و اروپای واحد بوده است. سران اروپایی طی هفت ماه اخیر، بارها در قبال مواضع ترامپ در خصوص جهانی سازی، محیط زیست، تعهدات بین المللی آمریکا و از همه مهم تر، رویکرد سلبی وی نسبت به اروپای واحد موضع گیری کرده و خواستار اصلاح رویکرد و رفتار حاکم بر کاخ سفید شده اند. در جریان وقوع تحولات اخیر در شهر شارلوتسویل نیز مقامات اروپایی همگام با افکار عمومی آمریکا، رویکرد حمایتی ترامپ از نژادپرستی را مورد انتقاد شدید قرار دادند.

مقامات آلمانی نیز به مانند دیگر مقامات اروپایی، طی روزهای اخیر انتقادات شدیدی را به ترامپ وارد کرده اند. در یکی از این موارد، "هایکو ماس"، وزیر دادگستری آلمان درباره تشدید آمریکا ستیزی هشدار داده و در گفتگو با روزنامه آلمانی "دی ولت" تاکید کرد که هیچ کس در دنیا مانند دونالد ترامپ آمریکا ستیزی را ترویج نمی دهد.

این اظهارات وزیر دادگستری آلمان از ابعاد مختلفی قابل تحلیل و بررسی است. واقعیت امر این است که ترامپ، خود را فردی اروپا ستیز می داند! به عبارت بهتر، یکی از نیات اصلی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در نظام بین الملل، مقابله با اتحادیه اروپا و ترویج ملی گرایی دوباره در این مجموعه است. در جریان رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در سال 2016 میلادی، اکثریت قریب به اتفاق احزاب راست افراطی و نژادپرست در اروپا حمایت خود را از مواضع ترامپ اعلام کردند. ارتباطات کاخ سفید و احزاب افراطی و ملی گرا در اروپا پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر درآمریکا به نقطه اوج خود رسیده است. استقبال آشکار ترامپ از برگزیت و تشویق دیگر کشورهای اروپایی مبنی بر جدایی از اتحادیه اروپا نیز نشانه دیگری دال بر اروپا ستیزی دونالد ترامپ محسوب می شود. بنابراین، ترامپ یک "اروپا ستیز" واقعی محسوب می شود. رفتار منفعلانه برخی سیاستمداران اروپایی مانند ترزا می نخست وزیر انگلیس و حتی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، ترامپ را در اتخاذ مواضع ضد اروپایی خود وقیح تر کرده است. با همه این اوصاف، برخی مقامات اروپایی مانند هیکو ماس وزیردادگستری آلمان معتقدند که محصول عملکرد ترامپ افزایش آمریکا ستیزی در نظام بین الملل است.

ادعای وزیر دادگستری آلمان کاملا صحیح به نظر می رسد. از زمان حضور ترامپ در کاخ سفید، نگرش منفی شهروندان سایر کشورهای دنیا و خصوصا متحدان آمریکا نسبت به واشنگتن سلبی تر شده است. به عنوان مثال نتایج نظرسنجی موسسه "پیو" نشان می دهد که محبوبیت ترامپ در کشوری مانند آلمان به 11 درصد ( پایین ترین سطح ممکن) رسیده است. این در حالیست که محبوبیت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در نزد شهروندان آلمانی به مراتب بیشتر است. این نظرسنجی، در خصوص دیگر کشورهای اروپایی نیز صادق است.

ترامپ از یک سو به صورت خودخواسته و هدفمند در حال ترویج اروپا ستیزی در نظام بین الملل و از سوی دیگر، به صورت ناخواسته مروج آمریکا ستیزی در جهان است. اگرچه محصول و خروجی عملکرد رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، هر دوی این موارد است. بی دلیل نیست که سیاستمداران اروپایی وجود ترامپ در کاخ سفید را خطری بالفعل برای امنیت و اقتصاد و سیاست خود می دانند. بدیهی است که ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، هر دو از وجود رئیس جمهوری مانند ترامپ در کاخ سفید متضرر خواهند شد.