صنعت دفاعی کشور نماد خودباوری و تحقق اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ۳۱ مرداد، روز صنعت دفاعی، ارتش جمهوری اسلامی ایران بیانیه‌ای صادر و در آن صنعت دفاعی کشور را نماد خودباوری و اعتماد به نفس ملی دانست. در این بیانیه آمده است:

صنعت دفاعی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در پرتو رویکرد امام راحل و اندیشه‌ های ناب دفاعی خلف صالح ایشان، مقام عظمای ولایت امام خامنه‌ای (مد ظله العالی) و نیز با بهره‌گیری از سرمایه انسانی خلاق و اندیشمندان متخصص و متعهد، نمایشگاهی از عظمت، ‌پویایی، خود باوری و توانمندی در جهت رفع نیازمندی های نیروهای مسلح به تجهیزات روز نظامی دنیا را به نمایش در آورده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: اتکال به قدرت لایزال الهی و روحیه جهادی؛ تکیه بر قابلیت‌ها و توانایی‌های بومی و ملی؛ بکارگیری عزم و اراده انقلابی در به صحنه آوردن استعدادهای خلاق و اتکاء به دانایی و توانایی نیروهای متعهد و مکتبی؛ موجبات رفع نیازمندی های دفاعی کشور را فراهم آورده و عرصه‌های زمینی، هوایی و دریایی را به مولفه هایی مهم در قدرت و اقتدار ملی و شکل‌گیری بازدارندگی فعال و مؤثر تبدیل کرده است.

ارتش جمهوری اسلامی ایران همچنین در بیانیه خود آورده است: ارتقای ظرفیت‌های تولیدی در بخش‌های مختلف، رشد و توسعه شبکه‌های توسعه دانش دفاعی و افزایش سرعت دستیابی به سامانه‌ها و فن‌آوری‌های پیشرفته و راهبردی دفاعی از جمله دستاوردهای عرصه صنعت دفاعی کشور می‌باشد که باعث شده صنعت دفاعی کشور علی رغم وجود شرایط تهدید و تحریم، به نماد شکوهمند خودکفایی، خودباوری و مظهر تحقق اقتصاد مقاومتی تبدیل شود.

ارتش جمهوری اسلامی ایران در پایان بیانیه خود ضمن تبریک ۳۱ مرداد ماه، روز صنعت دفاعی به غیور مردان عرصه صنایع دفاعی کشور و تعظیم به مقام شامخ یک هزار شهید همیشه زنده حوزه صنعت دفاعی کشور بویژه وزرای دفاع شهید ایران اسلامی، شهیدان چمران، فکوری و نامجوی؛ آورده است: ارتش بعنوان بازوی قدرتمند دفاعی ملت ایران با بهره مندی از قابلیت‌ها و توانمندی‌های ناشی از جهاد صنعتگران دفاعی کشور، تحت منویات و رهنمودهای حکیمانه مقام عظمای ولایت و فرماندهی معزز کل قوا، امام خامنه‌ای (مد ظله العالی) آماده مقابله با هرگونه تهدید عملی احتمالی دشمنان انقلاب و معاندین نظام می‌باشد.