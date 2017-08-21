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۳۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۰۵

بیانیه ارتش؛

صنعت دفاعی کشور نماد خودباوری و تحقق اقتصاد مقاومتی است

صنعت دفاعی کشور نماد خودباوری و تحقق اقتصاد مقاومتی است

ارتش جمهوری اسلامی همزمان با روز صنعت دفاعی با صدور بیانه‌ای صنعت دفاعی کشور را نماد خود باوری ملی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ۳۱ مرداد، روز صنعت دفاعی، ارتش جمهوری اسلامی ایران بیانیه‌ای صادر و در آن صنعت دفاعی کشور را نماد خودباوری و اعتماد به نفس ملی دانست. در این بیانیه آمده است:

صنعت دفاعی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در پرتو رویکرد امام راحل و اندیشه‌ های ناب دفاعی خلف صالح ایشان، مقام عظمای ولایت امام خامنه‌ای (مد ظله العالی) و نیز با بهره‌گیری از سرمایه انسانی خلاق و اندیشمندان متخصص و متعهد، نمایشگاهی از عظمت، ‌پویایی، خود باوری و توانمندی در جهت رفع نیازمندی های نیروهای مسلح به تجهیزات روز نظامی دنیا را به نمایش در آورده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: اتکال به قدرت لایزال الهی و روحیه جهادی؛ تکیه بر قابلیت‌ها و توانایی‌های بومی و ملی؛ بکارگیری عزم و اراده انقلابی در به صحنه آوردن استعدادهای خلاق و اتکاء به دانایی و توانایی نیروهای متعهد و مکتبی؛ موجبات رفع نیازمندی های دفاعی کشور را فراهم آورده و عرصه‌های زمینی، هوایی و دریایی را به مولفه هایی مهم در قدرت و اقتدار ملی و شکل‌گیری بازدارندگی فعال و مؤثر تبدیل کرده است.

ارتش جمهوری اسلامی ایران همچنین در بیانیه خود آورده است: ارتقای ظرفیت‌های تولیدی در بخش‌های مختلف، رشد و توسعه شبکه‌های توسعه دانش دفاعی و افزایش سرعت دستیابی به سامانه‌ها و فن‌آوری‌های پیشرفته و راهبردی دفاعی از جمله دستاوردهای عرصه صنعت دفاعی کشور می‌باشد که باعث شده صنعت دفاعی کشور علی رغم وجود شرایط تهدید و تحریم، به نماد شکوهمند خودکفایی، خودباوری و مظهر تحقق اقتصاد مقاومتی تبدیل شود.

ارتش جمهوری اسلامی ایران در پایان بیانیه خود ضمن تبریک ۳۱ مرداد ماه، روز صنعت دفاعی به غیور مردان عرصه صنایع دفاعی کشور و تعظیم به مقام شامخ یک هزار شهید همیشه زنده حوزه صنعت دفاعی کشور بویژه وزرای دفاع شهید ایران اسلامی، شهیدان چمران، فکوری و نامجوی؛ آورده است: ارتش بعنوان بازوی قدرتمند دفاعی ملت ایران با  بهره مندی از قابلیت‌ها و توانمندی‌های ناشی از جهاد صنعتگران دفاعی کشور، تحت منویات و رهنمودهای حکیمانه مقام عظمای ولایت و فرماندهی معزز کل قوا، امام خامنه‌ای (مد ظله العالی) آماده مقابله با هرگونه تهدید عملی احتمالی دشمنان انقلاب و معاندین نظام می‌باشد.

کد مطلب 4064988

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