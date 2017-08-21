محبتی، غزل «از سر جان گذر» را تحلیل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و هفتمین نشست از سری نشست های درسگفتارهایی درباره خواجوی کرمانی، روز چهارشنبه اول شهریور با محوریت نقد و تحلیل غزلی از این شاعر با مطلع «از سر جان درگذر گر وصل جانان بایدت» در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می شود.

کشف وحدت نظام در اثر ادبی مهم‌ترین رکن در تحلیل ساختار آن است که معمولا آمیزه‌ای است از قالب و محتوا با مقسمیت زبان. ساخت اثر ادبی هم غالبا به دو صورت استقرایی و قیاسی صورت می‌گیرد تا رابطه اجزاء با کل و کل با اجزاء و ارتباط و تاثیر اجزا با یکدیگر کشف و نموده شوند.

نشست مذکور روز چهارشنبه اول شهریور از ساعت ۱۶:۳۰ به نقد و تحلیل غزل مورد نظر اختصاص دارد که با سخنرانی مهدی محبتی در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود.