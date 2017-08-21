انتقاد مرکل از همکاری اقتصادی صدراعظم پیشین آلمان با روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان گفت از زمانی که دیگر در این سمت نباشد، هیچ سمت مالی و اقتصادی را نخواهد پذیرفت.

وی در گفتگو با روزنامه پر تیراژ «بیلد» همکاری اقتصادی «گرهارد شرودر» سلف خود با روسیه را به باد انتقاد گرفت.

به گفته مرکل اقدامی که شرودر در همکاری با شرکت نفتی «روس نفت» انجام می دهد، در حالی که این شرکت در فهرست تحریم های اتحادیه اروپا است، غیرقانونی است.

مرکل در بخش دیگری از سخنانش گفت بر پیروزی در انتخابات پارلمانی آلمان تمرکز کرده و آماده به عهده گرفتن صدراعظمی این کشور برای سومین دوره متوالی است.

گفتنی است صدراعظم سابق آلمان که دوست نزدیک «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه محسوب می‌شود، از زمان شکست در انتخابات ۲۰۰۵ در زمینه صنعت انرژی با روسیه که مورد تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفته، همکاری می‌کند.