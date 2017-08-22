ایران برای توسعه همه جانبه روابط با لبنان آمادگی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جابری انصاری معاون عربی و آفریقا وزارت امور خارجه در دومین روز از سفر خود به لبنان عصر امروز سه شنبه ۳۱ مرداد ۹۶ با سعد حریری نخست وزیر لبنان دیدار و پیرامون روابط دوجانبه و تحولات منطقه و لبنان گفتگو و تبادل نظر کرد.

جابری انصاری در این دیدار با ابلاغ سلام های معاون اول رییس جمهور و وزیر امور خارجه به نخست وزیر لبنان و اشاره به آغاز به کار دولت جدید جناب آقای روحانی، بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همه جانبه روابط با لبنان در مرحله جدید تاکید کرد.

معاون عربی و آفریقا وزارت امور خارجه گفتگو، تفاهم و شراکت سیاسی را راه حل خروج از بحرانهای منطقه ای دانست و لبنان را نمونه خوبی از توافق ملی و همزیستی داخلی برشمرد.

سعد حریری نیز در این دیدار با ابلاغ سلام های خود به جناب آقای روحانی، جناب آقای جهانگیری و جناب آقای ظریف، نسبت به تحکیم و تقویت روابط دو کشور ابراز امیدواری کرد.

وی گفتگو، همکاری و مشارکت میان جهات مختلف سیاسی لبنان را دلیل اصلی دستاوردهای اخیر دولت لبنان برشمرد و افزود: ما مصمم هستیم این رویکرد را ادامه دهیم.

نخست وزیر لبنان با اشاره به بی طرفی لبنان در منازعات جاری منطقه ای، تاکید کرد: دو خطر رژیم صهیونیستی و تروریسم لبنان و منطقه را تهدید می کند.

جابری انصاری نیز با تایید این دو خطر برای لبنان و منطقه اظهار داشت: این دو تهدید، زمینه مشترکی برای گسترش روابط دو کشور و همکاری های منطقه ای است.