بازیکنان استقلال استرس داشتند/ پرتاب سنگ در شأن هواداران نیست

اصغر حاجیلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمیدانم چه بگویم، شب خیلی بدی را پشت سر گذاشتیم، استقلال خوب بازی میکرد، موقعیت هم داشت اما بازیکنان این تیم آنقدر استرس داشتند که نمیتوانستند یک توپ ساده را کنترل کنند. سرمربی استقلال شب سختی را گذراند و شعار علیه او زیبنده نبود. البته او اولین مربی نبود که برخی هواداران خواستار برکناری او بودند و قبل از منصوریان هم بودند سرمربیانی که چند هفته اول نتیجه نگرفتند، عدهای تماشاگر بیحوصله خیلی زود خواستار برکناریشان بودند.
پیشکسوت استقلال تصریح کرد: اینکه منصوریان اشتباه داشته، شکی نیست اما نحوه برخورد و پرتاب سنگ و بطری به سمت او بسیار ناراحتکننده و تلخ بود و فکر میکنم در شأن هواداران نیست که چنین کاری را انجام دهند.
حاجیلو در ادامه گفت: با این حرکتی که هواداران انجام دادند، مطمئن هستم حتی اگر منصوریان هم برکنار شود، دیگر کسی جرأت نمیکند به سمت نیمکت استقلال نزدیک شده و سکان هدایت آبیپوشان را بر عهده بگیرد.
وی در خصوص تغییرات بیش از حد در ترکیب آبیپوشان توسط سرمربی استقلال گفت: در این مورد به منصوریان ایراد وارد است. شاید مصدومیت، محرومیت و اخراج باعث باشد که ترکیب تیم تغییر کند، اما وقتی بازیکنی مثل جپاروف در بازی قبل عملکرد خوبی از خود نشان داده، چرا مقابل پدیده از او استفاده نمیکند و در دقایق پایانی این بازیکن را به زمین میآورد.
پیشکسوت استقلال در پاسخ به این پرسش که آیا در این مقطع با برکناری منصوریان موافق هستید یا خیر؟ گفت: با توجه به اینکه اعضای هیأت مدیره به تازگی از منصوریان حمایت کردند، کار سختتر شده است. اگر آنها حمایت نکنند، روی حرف خودشان نماندهاند و اگر حمایت کنند و باز استقلال نتیجه نگیرد، مورد انتقاد قرار خواهند گرفت. البته برکناری منصوریان در این شرایط منطقی نیست. ولی در خصوص ماندن یا رفتن او این هیأت مدیره است که باید تصمیمگیری کند.
حاجیلو در پایان خاطرنشان کرد: استقلال روزهای سختی را میگذراند اما هواداران باید صبور باشند، ۲۰ روز تعطیلی میتواند یک توفیق اجباری برای کادر فنی آبیپوشان باشد تا با حمایت مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و هواداران، منصوریان و دستیارانش بتوانند بازگشتی موفق به لیگ برتر داشته باشند.
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