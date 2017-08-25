رشد ۲۱ واحدی شاخص فرابورس/ حجم معاملات؛ ۵۶۰ میلیارد تومان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرابورس ایران، معاملات هفته منتهی به سوم شهریورماه در حالی پایان یافت که شاخص کل فرابورس در آخرین روز کاری این هفته نسبت به روز شنبه، رشد ۲۱ واحدی (معادل ۱.۸ درصد) را تجربه کرد و در ارتفاع ۹۴۰ واحدی ایستاد.

حاصل نقل‌وانتقالات صورت گرفته در بازارهای نه‌گانه فرابورس، مبادله ۷۹۹ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۵ هزار و ۶۰۲ میلیارد ریال بود که این حجم از دادوستدها در ۱۳۴ هزار نوبت معاملاتی صورت گرفت.

در همین حال ۷۹ میلیون سهم به ارزش ۱۴۷ میلیارد ریال در بازار اول و ۴۶۸ میلیون سهم به ارزش یک هزار و ۴۲۵ میلیارد ریال در بازار دوم تغییر مالکیت یافت که در هر دو بازار شاهد کاهش حجم و ارزش مبادلات بودیم.

حجم و ارزش مبادلات در تابلوهای معاملاتی بازار پایه نیز در حالی نسبت به هفته گذشته حدود ۳۰ درصد کاهش یافت که نسبت به مدت مشابه سال گذشته روند افزایشی را به ثبت رسانده است.

بدین ترتیب ۲۳۹ میلیون سهم در بازار پایه میان سهامداران دست به دست شد که ارزش این مبادلات به ۵۲۸ میلیارد ریال رسید.

این هفته در بازار ابزارهای نوین مالی، جابه‌جایی ۳ میلیون ورقه بدهی به ارزش بیش از ۳ هزار میلیارد ریال و افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی حجم و ارزش این مبادلات، منجر به صدرنشینی اوراق بدهی در این بازار شد. همچنین شاهد دست به دست شدن ۱۰ میلیون ورقه به ارزش ۱۴۲ میلیارد ریال در میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله بودیم و متقاضیان و فروشندگان اوراق تسهیلات مسکن نیز ۴ هزار ورقه تسه را معامله کردند که ارزش ۲۹۹ میلیارد ریالی را رقم زد.

در مجموع در بازار ابزارهای نوین مالی ۱۳ میلیون ورقه به ارزش بالغ بر ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال نقل‌وانتقال یافت که حاکی از کاهش ۲۴ درصدی حجم و افزایش ۶۷ درصدی ارزش مبادلاتی نسبت به هفته پیش در این بازار است.

در میان صنایع فرابورسی نیز گروه فلزات اساسی با ثبت ارزش ۴۸۹ میلیارد ریالی و در اختیار گرفتن ۲۴ درصد از سهم کل، بیشترین ارزش را در میان بازار سهام (شامل معاملات بازارهای اول، دوم، پایه، اختیار معامله خریدوفروش و بازار SME ) و اختیار سهام به دست آورده توانست در در جایگاه نخست بایستد.

گروه‌های محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قندوشکر و حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات نیز رتبه‌های دوم و سوم را از نظر ارزش معاملات خرد بازار سهام به خود اختصاص دادند.

گفتنی است در ۵ روز معاملاتی هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم روز دوشنبه ۳۰ مردادماه با دادوستد ۱۸۰ میلیون ورقه بهادار به ارزش بالغ بر ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال در میان روزهای هفته بیشترین حجم و ارزش مبادلاتی را به خود اختصاص داد.