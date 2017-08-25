واکنش وکیل زنجانی به سخنان زنگنه/شرکای خارجی خریدار اموال هستند

رسول کوهپایه زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به سخنان اخیر وزیر نفت در خصوص میزان دقیق بدهی و اینکه موال زنجانی مشتری ندارد،گفت: از بدو تشکیل پرونده بر سر میزان بدهی موکل بین طرفین اختلاف وجود داشت و بر همین اساس هم برای فصل خصومت موضوع به دستگاه قضا ارجاع داده شد.

وی افزود: بر اساس قوانین و مقررات، آنچه که موکل ملزم به پرداخت آن است رقمی است که در دادنامه قطعی صادره از دیوان عالی کشور بیان شده است.

وکیل مدافع بابک زنجانی در خصوص میزان دقیق بدهی اظهارداشت: این عدد طبق دادنامه قطعی صادره عبارت است از یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو یعنی کمتر از دو میلیارد یورو است و الباقی هر ادعایی که از سوی طلبکار یا بدهکار مطرح شود ،صرفا ادعا است و تا زمانی که مستند به رای قطعی مرجع ذی صلاح قضایی نباشد فاقد وجاهت قانونی است.

اعلام آمادگی شرکای خارجی برای پرداخت بدهی زنجانی

کوهپایه زاده در خصوص فروش اموال زنجانی که در اختیار شرکت نفت است ،گفت: به عنوان فرد مطلع باید اعلام کنم که در مذاکرات اخیر که بین شرکت نفت و شرکای خارجی موکل در حضور مراجع ذی صلاح انجام شده است، شرکای خارجی رسما اعلام کردند که حاضرند اموال داخلی موکل که بر اساس نظر کارشناسی ۲هزار میلیارد تومان برآورد شده است را در اختیار بگیرند و در مقابل کل رقم بدهی مندرج در دادنامه قطعی را پرداخت کنند.

وی افزود: علاوه بر نظر مراجع قضایی مبنی بر انتقال اموال زنجانی به شرکت نفت،این موضوع به عنوان مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم مطرح شده بود تا اموال کارشناسی شده و به محض اعلام رقم، از میزان بدهی کاسته شود.

وزیر نفت: کسی حاضر نیست خانه ۱۰۰ میلیاردی زنجانی را بخرد

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت اخیرا در تشریح میزان طلب وزارت نفت از بابک زنجانی، اعلام کرده بود: رقمی که در حکم اولیه بابک زنجانی حدود ٢ میلیارد دلار آمده با آنچه نظر وزارت نفت بوده متفاوت است و وزارت نفت آن را تکمیل می‌کند، چرا که از نظر وزارت نفت این بدهی حدود ۴ میلیارد دلار با احتساب خسارت بوده که حدود ٢.٧ میلیارد دلار اصل بدهی است.

وی افزود: پول بابک زنجانی پول وزارت نفت نبوده چرا که این پول از بانک‌ها قرض گرفته شده و تمام این سال‌ها سود آن پرداخت شده و در آینده نیز باید سود آن توسط وزارت نفت پرداخت شود.

زنگنه با بیان اینکه تمام مبلغی که به وزارت نفت پرداخت شده حدود ٢ هزار میلیاد تومان است، ادامه داد: البته رقم کارشناسی این اموال حدود ۲ هزار میلیارد تومان بوده است، اما برای فروش کسی اموال بابک زنجانی را نمی‌خرد، چه کسی اکنون منزل ۱۰۰ میلیارد تومانی و یا ویلای بابک زنجانی را می‌خرد؟

وی با بیان اینکه اینها اموالی نبوده که به راحتی به پول نقد تبدیل شوند، یادآور شد: وزارت نفت احتیاجی به این اموال همانند مجموعه ساختمانی در جماران، ویلا در لواسان، هتلی در کیش و هتل نیمه‌تمام در قشم نداشته و این اموال برای وزارتخانه کارایی ندارد.

وزیر نفت در پایان خاطرنشان کرد: وزارت نفت اکنون اموال را قبول کرده و گرفته است، اما این ۲ هزار میلیارد تومان اموالی که از سوی وزارت نفت گرفته شده قابل تبدیل به ۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیست..