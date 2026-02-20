روزه و صبر، جواز عبور مؤمنان به بهشت در قیامت است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملا عبدالرحمان مرادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اهل سنت کرمانشاه، با تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و آغاز جاری شدن رحمت‌های الهی بر دل‌های مؤمنان، اظهار کرد: بدانیم در ماهی بسیار بزرگ قدم گذاشته‌ایم؛ ماهی که فردای قیامت، حقیقت و ارزش آن برای انسان روشن خواهد شد و اهل ایمان ثمره صبر، روزه‌داری و بندگی خود را خواهند دید.

وی با اشاره به تفسیر آیه شریفه «کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِیئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِی الْأَیَّامِ الْخَالِیَةِ» از سوره حاقه آیه ۲۴ افزود: از عالم بزرگ سلف صالح، وکیع ـ استاد امام شافعی ـ نقل شده است که منظور از «ایام خالیه» همان روزهایی است که بندگان خدا در دنیا روزه گرفتند و این خوردن و آشامیدن دوری کردند و اکنون در بهشت، پاداش این محبت و اطاعت بی‌بدیل را دریافت می‌کنند؛ «هنیئاً لکم» گوارایتان باد آنچه می‌خورید و می‌نوشید.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه با تأکید بر عظمت ماه رمضان تصریح کرد: این تفسیر نشان می‌دهد که برکت ماه مبارک رمضان، در روزه‌داری، صبر و فاصله گرفتن از شهوات بی‌ارزش دنیایی نهفته است؛ عظمت این ماه به‌گونه‌ای است که انسان تنها با نگاه دنیوی قادر به درک جایگاه واقعی آن نیست.

روزه و عمل صالح، جواز عبور از صراط

ماموستا مرادی ادامه داد: در روز قیامت، برای عبور از پل صراط و ورود به بهشت، هر انسانی نیازمند جواز و نامه است و این جواز چیزی جز عمل صالح، صبر، روزه‌داری و دوری از شهوات نخواهد بود؛ اعمالی که در دنیا انجام می‌دهیم، در آخرت به اذن الهی تبدیل به مجوز ورود به بهشت می‌شوند.

وی با نقل حدیثی از حضرت سلمان فارسی رضی‌الله‌عنه بیان کرد: رسول اکرم صلی‌الله علیه وآله وسلم فرمودند هیچ‌کس بدون جواز وارد بهشت نمی‌شود، مگر آنکه نامه‌ای به مؤمن داده می‌شود با این مضمون که: «بسم الله الرحمن الرحیم؛ این کتاب، نامه اعمال فلان شخص فرزند فلان شخص است، او را وارد بهشتی کنید که جایگاهی والا دارد و میوه‌هایش در دسترس است.»

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه با اشاره به جایگاه صبر در قرآن کریم گفت: خداوند متعال می‌فرماید «إِنَّمَا یُوَفَّی الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَیْرِ حِسَابٍ» و این آیه به‌روشنی نشان می‌دهد که پاداش صبر، بدون حساب و اندازه است و روزه، یکی از روشن‌ترین جلوه‌های صبر و خویشتن‌داری در برابر شهوات حلال و حرام به شمار می‌رود.

روزه؛ عبادتی خالص و مایه قهر شیاطین

وی افزود: روزه به تعبیر پیامبر مکرم اسلام علیه آلاف التحیة و السلام، نیمی از صبر و نیمی از ایمان است و عبادتی است که پاداش آن را تنها خداوند متعال تعیین می‌کند، چرا که روزه خالصانه برای رضای الهی انجام می‌شود و ریا و خودنمایی در آن راهی ندارد.

ماموستا مرادی با تأکید بر آثار معنوی روزه اظهار کرد: روزه سبب قهر دشمنان خدا و مؤمنان است؛ هنگامی که انسان به خوردن و آشامیدن بی‌حد و پیروی از شهوات مشغول باشد، شیاطین جن و انس همواره بر این سفره رنگین حاضرند، اما با روزه‌داری و خویشتن‌داری، این شیاطین از انسان دور می‌شوند.

وی با نقل قولی از امام احمد بن حنبل گفت: اگر شیاطین از اطراف قلب بنی‌آدم دور شوند، انسان می‌تواند ملکوت آسمان‌ها را مشاهده کند؛ از همین رو، ماه رمضان و روزه‌داری، دروازه عبادات، قلعه‌ای محکم در برابر شیاطین و سبب تقرب انسان به ملکوت و لطف الهی است.

ضرورت احیای عبادات و انس با قرآن در رمضان

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه در پایان با تأکید بر وظایف مؤمنان در ماه مبارک رمضان خاطرنشان کرد: در این ماه، روزه‌داری حقیقی، پرهیز از روزه‌خواری، تلاوت قرآن، آشنایی با مفاهیم اصیل و حقیقی کلام وحی، حضور در مساجد و اهتمام به نمازهای جماعت و جمعه، امری لازم و ضروری است و هر مؤمن باید از این فرصت الهی برای تزکیه نفس و تقویت ایمان خود نهایت بهره را ببرد.