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۴ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۰۵

فرماندار سمنان:

۱۰طرح عمرانی در سمنان کلنگ زنی می شود/افتتاح۶۷طرح

۱۰طرح عمرانی در سمنان کلنگ زنی می شود/افتتاح۶۷طرح

سمنان-فرماندار سمنان در تشریح عملکرد فرمانداری در هفته دولت، گفت: ۱۰ طرح عمرانی با اعتبار ۱۲۴میلیارد تومان در شهرستان سمنان به مناسبت هفته دولت کلنگ زنی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس دانایی صبح شنبه در آئین غباروبی گلزار شهدای سمنان همزمان با سومین روز از هفته دولت و در جمع مسئولان، ضمن بیان اینکه ماحصل این هفته برای این شهرستان ۷۷ طرح است که از این بین ۱۰ طرح کلنگ زنی و ۶۷ طرح افتتاح می شوند، بیان کرد: در مجموع برای تمام این طرح ها ۱۱۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار درنظر گرفته شده است.

وی افزود: در هفته دولت همچنین ۶۷ طرح عمرانی با ۳۰ میلیارد و۸۷۷ میلیون تومان اعتبار افتتاح می شود که در روز اول و دوم بخشی از این پروژه ها با حضور بخشداران، معاونان فرمانداری، مسئولان و ائمه جمعه و جماعات افتتاح شده است.

رئیس شورای اداری سمنان با بیان اینکه در هفته دولت پنج طرح با هزینه ۸۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار در حوزه میراث فرهنگی افتتاح می شود، بیان کرد: این طرح ها در نهایت ۴۵۶نفر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم را برای سمنانی ها به ارمغان می آورد.

دانایی همچنین بیان کرد: در هفته دولت آغاز عملیات اجرایی ۱۰ طرح نیز به وقوع خواهد پیوست که برای این طرح ها ۱۲۴ میلیارد تومان هزینه شده و از جمله این طرح ها می توان به تصفیه خانه آب و فاضلاب سمنان با اعتبار ۵۵ میلیارد تومان اشاره کرد که در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، افزود: برگزاری همایش روز کارمند از دیگر برنامه های هفته دولت است که همزمان با روز شنبه، چهارم شهریورماه درمحل امامزاده یحیی(ع) سمنان با حضور استاندار و امام جمعه موقت انجام و از کارکنان دستگاه های اجرایی طی مراسمی تقدیر شد.

فرماندار سمنان همچنین ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهیدان رجایی و باهنر، بیان کرد: کارمندان نمونه افرادی هستند که با تاسی از سیره این شهیدان بزرگوار، خدمت به مردم را در صدر اولویت هایشان قرار دهند.

دانایی افزود: راز ماندگاری رجایی، مردمی بودن و خدمت صادقانه به خلق بود که امروز پس از قریب به چهار دهه همچنان در ذهن ایرانیان باقی است.

کد مطلب 4069270

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