۱۰طرح عمرانی در سمنان کلنگ زنی می شود/افتتاح۶۷طرح

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس دانایی صبح شنبه در آئین غباروبی گلزار شهدای سمنان همزمان با سومین روز از هفته دولت و در جمع مسئولان، ضمن بیان اینکه ماحصل این هفته برای این شهرستان ۷۷ طرح است که از این بین ۱۰ طرح کلنگ زنی و ۶۷ طرح افتتاح می شوند، بیان کرد: در مجموع برای تمام این طرح ها ۱۱۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار درنظر گرفته شده است.

وی افزود: در هفته دولت همچنین ۶۷ طرح عمرانی با ۳۰ میلیارد و۸۷۷ میلیون تومان اعتبار افتتاح می شود که در روز اول و دوم بخشی از این پروژه ها با حضور بخشداران، معاونان فرمانداری، مسئولان و ائمه جمعه و جماعات افتتاح شده است.

رئیس شورای اداری سمنان با بیان اینکه در هفته دولت پنج طرح با هزینه ۸۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار در حوزه میراث فرهنگی افتتاح می شود، بیان کرد: این طرح ها در نهایت ۴۵۶نفر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم را برای سمنانی ها به ارمغان می آورد.

دانایی همچنین بیان کرد: در هفته دولت آغاز عملیات اجرایی ۱۰ طرح نیز به وقوع خواهد پیوست که برای این طرح ها ۱۲۴ میلیارد تومان هزینه شده و از جمله این طرح ها می توان به تصفیه خانه آب و فاضلاب سمنان با اعتبار ۵۵ میلیارد تومان اشاره کرد که در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، افزود: برگزاری همایش روز کارمند از دیگر برنامه های هفته دولت است که همزمان با روز شنبه، چهارم شهریورماه درمحل امامزاده یحیی(ع) سمنان با حضور استاندار و امام جمعه موقت انجام و از کارکنان دستگاه های اجرایی طی مراسمی تقدیر شد.

فرماندار سمنان همچنین ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهیدان رجایی و باهنر، بیان کرد: کارمندان نمونه افرادی هستند که با تاسی از سیره این شهیدان بزرگوار، خدمت به مردم را در صدر اولویت هایشان قرار دهند.

دانایی افزود: راز ماندگاری رجایی، مردمی بودن و خدمت صادقانه به خلق بود که امروز پس از قریب به چهار دهه همچنان در ذهن ایرانیان باقی است.