ارتباط مصرف ویتامین B و ریسک سرطان ریه در مردان سیگاری

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محققان دانشگاه ایالتی اوهایو، دلیل این ارتباط مشخص نیست اما محققان معتقدند ویتامین ممکن است رشد سلول های سرطانی را که از قبل بواسطه استفاده از دخانیات آغاز شده اند، تشدید کند.

مردان سیگاری که دوز بالای ویتامین های B۶ و B۱۲ را در مکمل های فردی خود مصرف می کردند، در مقایسه با مردانی که مکمل مصرف نمی کردند ۳۰ تا ۴۰ درصد بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان ریه بودند.

مردانی که روزانه بیش از ۲۰ میلیگرم B۶ در طول ۱۰ سال مصرف کرده بودند سه برابر بیشتر از افرادی که مکمل مصرف نکرده بودند، در معرض ابتلا به سرطان ریه قرار داشتند.

همچنین مردان سیگاری که به مدت ۱۰ سال روزانه ۵۵ میکروگرم B۱۲ مصرف کرده بودند چهار برابر بیشتر در معرض ابتلا به سرطان قرار داشتند. در این مطالعات، چنین تاثیری در مورد زنان مشاهده نشد.

دکتر تئودور براسکی، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «بدون شک سیگار کشیدن موجب سرطان ریه می شود. اما در مورد تاثیر این ویتامین ها می توان گفت یا این ویتامین ها موجب تشدید سرطان می شوند یا سرطان زایی این دارو را افزایش می دهند.»

یافته های این مطالعه مبتنی بر بررسی بیش از ۷۷ هزار فرد بزرگسال در رده سنی ۵۰ تا ۷۶ سال بود که بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ ثبت نام کرده بودند.

براساس نتایج این مطالعه، محققان به مردان سیگاری که مکمل های ویتامین B مصرف می کنند تاکید می کنند که باید سیگارشان را ترک کنند.