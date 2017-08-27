به گزارش خبرنگار مهر، رسانه‌های جمعی در شوروی سابق، کار خود را حتی در دوران جنگ نیز متوقف نکردند. امروز روزنامه «زوِزدا» با تیراژ ۲۰ هزار نسخه منتشر می‌شود. الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس نیز این جشن را به مجموعه کارمندان این روزنامه تبریک گفت.

بر اساس این گزارش، اولین شماره روزنامه یادشده همچنان در آرشیو ملی بلاروس حفظ شده است. ارگان کمیته مینسک مربوط به حزب سوسیال-دموکرات کارگری روسیه، شعار «کارگران تمام کشورها! با یکدیگر متحد شوید» را در آن زمان سر می‌داد. در حاشیه‌های این شماره، گزیده‌هایی از اینترنشنال و خبرهای حزبی وجود دارد. «زوِزدا» ی اجتماعی-سیاسی در همان زمان جهت گیری خود را مشخص کرد و بر این باور بود که تمام فراز و نشیب‌ها را باید پشت سر گذاشت.

این روزنامه صد ساله، ۹۰ سال است که به زبان بلاروسی به چاپ می‌رسد. در سال ۱۹۲۵ این نشریه به تدریج به این زبان روی آورد و در سال ۱۹۲۷ به طور کامل به عنوان یک روزنامه ملی مورد تایید قرار گرفت و از آن زمان به بعد هرگز شعار «روزنامه وطن به زبان مادری» را زیر پا نگذاشت.

یک روز پیش از جنگ جهانی دوم نیز این ابزار رسانه جمعی، آخرین اخبار و اطلاعیه درباره آغاز کمپین مقدماتی را اطلاع رسانی می‌کرد. زمانی که مینسک در این جنگ اشغال شده بود، «زوِزدا» ساکت ننشست و چهار شماره با تیراژ ۱۰ هزار نسخه توسط خبرنگاران آن در مخفی‌گاه‌ها بیرون آمد

مطابق همین گزارش که از سوی رایزن فرهنگی ایران در بلاروس در اختیار مهر قرار گرفته، در حال حاضر در خیابان «کولمان» یعنی محل چاپخانه مخفی این روزنامه، بنای یادبودی قرار دارد. «زوِزدا» مشهورترین نشریه در بلاروس است، چهار بنای یادبود به افتخار آن وجود دارد، یک بلوار و حتی یک قطار نیز به اسم «زوِزدا» نامگذاری شده‌اند. ۱۷۵ نفر در مجموعه این مرکز مطبوعاتی فعالیت دارند. «زوِزدا» امروز به صورت یک هُلدینگ ۱۰ نشریه را به یکدیگر پیوند می‌دهد.