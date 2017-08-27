اپلیکیشن اندروید باج افزار می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترنشنال بیزینس تایم، به تازگی مجرمان سایبری سعی دارند با استفاده از اپلیکیشن های رایگان که در حقیقت کیت های توسعه تروژان (TDK)هستند، امکان ساخت باج افزار را برای هکرهای تازه کار فراهم کنند.

این نوع اپلیکیشن ها به طور معمول فقط در «انجمن های زیرزمینی هک» در چین وجود دارند.

دینش ونکاتسان یکی از محققان شرکت سمنتک این نوع اپلیکیشن ها را کشف کرده است. به گفته او آنها شبیه برنامه های معمولی اندروید هستند و به کاربرانی که حتی دانش کد نویسی ندارند اجازه تولید بدافزار را می دهند.

استفاده از چنین اپلیکیشنی بسیار ساده است و فقط کافی است کاربران فرم های مربوط به شخصی سازی را پر و روی چند دکمه کلیک کنند. پس از این گام های ساده آنها می توانند یک باج افزار اندروید فعال بسازند!

هنگامیکه کاربری در یکی از اپلیکیشن های رایگان ثبت نام می کند، می تواند به تعداد دلخواه خود باج افزار بسازد.

باج افزاری که با این روش ساخته می شود، از خانواده بد افزارLockdroid است. این نوع بدافرار در حقیقت فایل ها را رمزگذاری نمی کند بلکه به قربانی اجازه نمی دهد از دستگاه خود استفاده کند.