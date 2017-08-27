۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۰۲

طی هفته دولت صورت می گیرد؛

رونمایی کتاب درسی «انسان و محیط زیست» در همدان

همدان - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان از رونمایی کتاب درسی «انسان و محیط زیست» پایه یازدهم تحصیلی با برگزاری کارگاه آموزشی-توجیهی برای معلمان سراسر کشور در همدان خبر داد.

محمدرضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از رونمایی کتاب درسی «انسان و محیط زیست» پایه یازدهم تحصیلی با برگزاری کارگاه آموزشی-توجیهی برای معلمان سراسر کشور در همدان خبر داد.

وی گفت: این کتاب از سال تحصیلی ۹۶-۹۷ در تمام دوره های تحصیلی آموزش متوسطه فنی و حرفه ای، ریاضی و فیزیک، علوم انسانی، علوم تجربی و علوم و معارف اسلامی در پایه یازدهم تدریس می شود.

وی ادامه داد: به مناسبت هفته دولت و با توجه به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، کارگاه آموزشی-توجیهی درس انسان و محیط زیست پایه یازدهم تحصیلی به مدت سه روز از ۶ تا ۹ شهریور ماه برای افراد مرتبط با تدریس کتاب مذکور به صورت سراسری برگزار می شود.

وی گفت: در این کارگاه ۱۰۰ شرکت کننده از جلمه روسای ادارات آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست و مدرسان و روسای ادارات مرتبط با تدریس کتاب انسان و محیط زیست حضور دارند که با مباحث اجرایی مرتبط با تدریس کتاب آشنا می شوند.

محمدی بیان کرد: کتاب انسان و محیط زیست شامل ۷ درس با عناوین مرتبط با آب، خاک، هوا، انرژی، زباله، تنوع زیستی و گردشگری مسئولانه است که در ۱۱۵ صفحه تدوین شده است.

وی با بیان اینکه این کارگاه سراسری با مشارکت ادارات کل آموزش و پروش و حفاظت محیط زیست استان برگزار می شود، اظهار داشت: مراسم افتتاحیه این کارگاه صبح روز سه شنبه ۷ شهریور ماه با حضور مدیرکل دفتر آموزش سازمان حفاظت محیط زیست در محل دانشگاه آزاد اسلامی مرکز همدان برگزار خواهد شد.

