حکم شهرداری نجفی صادر نشده/ هنوز پاسخ استعلامات نیامده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور درباره موضوع حکم شهرداری محمدعلی نجفی توضیحاتی را ارائه کرد.

سلمانی در این توضیحات آورده است: «با توجه به اخبار منتشر شده در رابطه با صدور حکم شهردار محترم تهران به استحضار می رسانم:

بلافاصله پس از دریافت صورتجلسه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر معرفی جناب آقای نجفی به عنوان شهردار منتخب شورا، اقدامات قانونی لازم برای تطبیق شرایط ایشان با مفاد مندرج در آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار به عمل آمد.

همزمان استعلامات لازم از مراجع قانونی انجام شد. تاکنون پاسخ استعلامات به وزارت کشور واصل نشده و به تبع آن حکم انتصاب نیز صادر نشده است.

اقدامات قانونی درحال انجام است و هرگونه خبری در این خصوص از مبادی رسمی وزارت کشور به اطلاع عموم شهروندان عزیز و رسانه های جمعی خواهد رسید.»