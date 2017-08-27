داوری بیش از ۳۴۰ اثر در دومین جایزه کتاب سال عاشورا

به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه‌ای دومین دوره جایزه دعبل(کتاب سال عاشورا) صبح امروز در محل این بنیاد برگزار شد.

در این نشست محمد رضا سنگری دبیر علمی این جایزه در سخنانی عنوان داشت: از زمان تشکیل هیئت علمی در بنیاد دعبل که حدود هشت سال را در بر می‌گیرد، تا کنون ما به دنبال راه‌هایی برای ترغیب اهالی قلم برای پرداخت ژرف به موضوع عاشورا بوده‌ایم و بر همین مبنا به این نتیجه رسیدیم تا جایزه کتاب سال عاشورا را به صورت مستقل از سیر جوایز ادبی برگزار کنیم که در نخستین دوره آن در سال ۹۴، کتاب‌های پنج سال پیش از آن گردآوری و داوری شد.

وی ادامه داد: به باور ما عاشورا فرهنگی زایا و پویاست. پدیده‌ای است کاملا امروزی و حتی نه برای امروز که برای فردای ماست و برای ما نه فقط پیام سیاسی و انقلابی که پیام‌های انقلابی و اخلاقی دارد.. عاشورا آبروی ما و تشیع است و به آن هویت داده است. به باور من این جایزه می‌تواند عامل مهمی در پالایش همه آن چیزی باشد که این حرکت عمیق در خود داراست.

وی در ادامه با اشاره به هدف‌های برگزاری این جایزه گفت: به دست آوردن تصویر واقعی از تولیدات مکتوب با موضوع عاشورا، شناخت نویسندگان و هنرمندان برتر در این حوزه، قدردانی از نویسندگان برتر، کشف حوزه‌های کمتر دیده شده و نقد آثار و معرفی آنها، مهمترین دلایلی است که ما را به سمت ایجاد این جایزه حرکت داده است.

سنگری افزود: در این دوره ما موفق به گردآوری ۳۴۰ اثر منتشر شده در دو سال ۹۴ و ۹۵ شدیم که در ۱۹ رشته با عناوین فرهنگ و تاریخ، شعر، نوحه، پژوهش ادبی، ادبیات نمایشی، ادبیات داستانی، هنر خوشنویسی، تصویر و عکس، هنرهای تجسمی، پژوهش هنری، شعر کودک و داستان کودکی و نیز تصویرگری و ترجمه داوری شده است و حاصل آن نیز هفت برگزیده و ۱۱ شایسته تقدیر است.

سنگری همچنین با اشاره به استفاده از ۳۷ داور در این دوره از انتخاب بهترین کتاب سال عاشورا گفت: داوران ما همه دارای چهار ویژگی بودند. اول اینکه صاحب تجربه بوده‌اند، دو اینکه دانش داوری در آن زمینه را داشته‌اند، سوم اینکه در حوزه داوری خود صاحب اثر نبوده‌اند و در نهایت نیز دارای انصاف و عدالت بوده‌اند.

سنگری همچنین از برپایی مراسم تجلیل و تکریم از مرحوم علامه میرزا ابوالحسن شعرانی در مراسم پایانی این جایزه خبر داد که روز ۱۴ شهریور ماه سال جاری برگزار می‌شود.

همچنین اسماعیل امینی دبیر بخش ادبیات این جایزه نیز عنوان کرد: هرکاری برای ترویج کتابخوانی و نویسندگی در کشور انجام شود کمک به اعتلای وضعیت فرهنگی و اعتقادی ماست. در مورد حادثه عاشورا نیز آنچه رخ می‌دهد بیش از همه بر مبنای شنیده‌هاست و نه خوانده‌ها. اگر این عادت را بشود مبدل به خواندن کرد، کار بزرگی را انجام داده‌ایم.

وی افزود: اگر فرهنگ شفاهی‌را مبدل به تعقل و استدلال و مباحثه کرد که شیعه به آن شهره است، ما برنده‌ایم.

این شاعر ادامه داد: ما نیاز به آرامش و منطق و تعقل داریم تا کنار آن بتوانیم درباره یک کتاب به اظهار نظر بپردازیم. کتاب سال عاشورا نیز قدمی است برای خدمت به تعقل .