فرشاد منظوفی نیا کارگردان نمایش «میرزا کشون» درباره اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: نمایش «میرزا کشون» نوشته فرهاد نقدعلی است که در هجدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی اجرا خواهد شد. این نمایش اثری تخت حوضی است که در آن از شیوه های متعدد نمایش ایرانی بهره گرفته شده است.

وی ادامه داد: در این نمایش از شیوه هایی چون نقالی و شهرفرنگ خوانی نیز در کنار روایت نمایش های تخت حوضی استفاده می شود. شیوه روایت نیز به شکل لابیرنتی که ساختار اصلی نمایش های ایرانی است، خواهد بود به این ترتیب که شیوه روایت در روایت و بازی در بازی را در نمایش شاهد هستیم.

این طراح صحنه تئاتر درباره داستان این نمایش توضیح داد: داستان درباره ترمه و امیر دو جوانی است که در مدرسه دارالفنون درس می خوانند و عاشق هم هستند. پدر ترمه خلافی مرتکب شده که نیازمند پرداخت دیه است. از طرف دیگر امیر در حجره ای کار می کند که میرزا ماشاالله صاحب حجره قصد دارد در ازای پرداخت دیه پدر ترمه با او ازدواج کند. در این میان امیر با کمک مبارک و برادرزاده میرزاماشاالله تمهیداتی می اندیشند که این ازدواج سر نگیرد ...

منظوفی نیا یادآور شد: طراح صحنه نمایش خودم هستم و تلاش کرده ام با توجه به شیوه اجرایی نمایش های ایرانی از طراحی ساده ای بهره بگیرم و بیشتر از قطعاتی که معرف فضا باشد، استفاده کنم. البته لباس های نمایش همه طراحی شده و در حال دوخت هستند زیرا لباس ها به شیوه خاصی طراحی شده اند و نمی شد از لباس های موجود در بازار برای کاراکترها استفاده کرد.

وی درباره بازیگران و عوامل نمایش بیان کرد: شاهین علایی، وحید شاهینی، رضا فرحی، سودابه جعفرزاد، افسانه بابا امینه، زانیار عباسی، باران ستوده، مجید اکبری بازیگران این اثر نمایشی هستند. همچنین مصطفی فرخ زاده عکاس، ایمانه بهنام جم منشی و مدیر صحنه، نفس قربانی طراح لباس و رضا فرحی دستیار کارگردان از دیگر عوامل «میرزا کشون» هستند.

این کارگردان در پایان درباره اجرای عمومی نمایش متذکر شد: قطعا در تلاش برای اجرای عمومی نمایش هستم و با علی عابدی و پیمان شریعتی مدیران سنگلج و تئاتر شهر مذاکراتی خواهم داشت. امیدوارم «میرزاکشون» جزو انتخاب های مدیران این ۲ تماشاخانه قرار گیرد.

نمایش «میرزا کشون» جمعه ۱۰ شهریور ماه در ۲ نوبت ۱۸:۳۰ و ۲۰:۳۰ در قالب جشنواره آیینی و سنتی به صحنه می رود.