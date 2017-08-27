جشنواره «سلامت» به پایان رسید/ ادای دینی دیگر به شهید حججی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه دومین جشنواره فیلم «سلامت» عصر امروز ۵ شهریور ماه با پخش سرود جمهوری اسلامی ایران، قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید و با اجرای رضا رشیدپور در تالار وحدت برگزار شد.

رضا رشیدپور در ابتدای این مراسم گفت: در چند روز گذشته تصویری در رسانه های ایرانی و خارجی منتشر شد که نشان دهنده غیرت ایرانیان برای حفظ ایران بود، ما هم تصاویری را از مردی پخش می کنیم که چشمانش نماد غیرت بود؛ یادی می کنیم از شهید حججی که نه تنها ایران بلکه جهان را در بهت فرود برد.

در ادامه مراسم ابراهیم داروغه زاده دبیر جشنواره نامه ای را خواند که مضمون آن چنین بود: خدارا شاکریم دومین جشنواره سلامت را برگزار کردیم، برای رسیدن به جامعه سالم لازم است توجه همه را به موضوع سلامت جلب کنیم، با کمال افتحار باید بگویم در فاصله اول و دوم جشنواره توجه افراد به موضوع سلامت شایسته تقدیر بود. از همه دست اندرکاران جشنواره تشکر می کنم.

به دوستان قول دادیم جشنواره به صورت سالانه برگزار شود اما برخی گفتند به صورت دوسالانه باشد ولی ما قبول نکردیم و امسال فهمیدیم تصمیم خوبی گرفتیم زیرا متوجه شدیم آثار زیادی در این حوزه تولید می شود سپس محمدهادی ایازی معاون اجتماعی وزارت بهداشت طی سخنانی گفت: در این جمع هنرمندان و پزشکان بزرگی وجود دارند که به آنها افتخار می کنیم یکی از کارهای خوب دولت یازدهم شکل گیری معاونت اجتماعی برای مشارکت مردم بود، اهالی فرهنگ دغدغه سلامت دارند و مشارکت زیادی کردند، سال گذشته وقتی می خواست جشنواره سلامت را برگزار کنیم به دوستان قول دادیم جشنواره به صورت سالانه برگزار شود اما برخی گفتند به صورت دوسالانه باشد ولی ما قبول نکردیم و امسال فهمیدیم تصمیم خوبی گرفتیم زیرا متوجه شدیم آثار زیادی در این حوزه تولید می شود، برخی هم امسال می گفتند معلوم نیست هاشمی وزیر باشد و جشنواره را برگزار نکنیم اما اهتمام برای برگزاری جشنواره وجود داشت و متوجه شدیم که هنرمندان و کارشناسان دغدغه این موضوع را دارند، به همین ترتیب جشنواره پرفروغ برگزار شد، امیدوارم جشنواره استمرار داشته باشد.

در ادامه کلیپی از وحید نصیریان کارگردان عرصه انیمیشن که چندی پیش دچار مرگ مغزی شد و اعضای خود را اهدا کرد، پخش شد.

در ادامه جوایز اهدا شد.

جایزه بهترین فیلم از نگاه انجمن اهدای عضو به «فصل نرگس» به کارگردانی نگار آذربایجانی رسید.

جایزه بهترین فیلم از نگاه انجمن امداد به بیماران سرطانی به فیلم «۵۰ سالگی» به تهیه کنندگی مژگان صیادی و کارگردانی صبا ندایی اهدا شد.

مژگان صیادی تهیه کننده این فیلم پس از دریافت جایزه اش گفت: این فیلم درباره همسرم بود به عنوان یک شهروند درخواست می کنم به بخش خدمات درمانی هنرمندان بیشتر توجه شود در تمام ۹ ماهی که همسرم در خانه بود از او حفاظت کردم اما توان مالی ما تمام شده بود و به کلینیک بیمارستان شریعتی مراجعه کردیم ولی با توجه به اینکه کلینیک جا نداشت به همین ترتیب به بخش دیگری منتقل شد و همسرم در آن ۲ شبی آنجا بود جلوی چشمان من و فرزندانم از دنیا رفت.

دولت از هنرمندان در شرایط خاص استفاده می کند و دیگر حمایتی نمی کند.

جایزه بهترین فیلم از نگاه انجمن اخلاق پزشکی به «آپاندیس» به کارگردانی حسین نمازی اهدا شد.

در ادامه مراسم نکوداشت کتایون نجفی زاده از پزشکان کشور برگزار شد، در این بخش تهمینه میلانی، پوران درخشنده و محمدهادی ایازی و ابراهیم داروغه زاده برای قدردانی از او روی صحنه آمدند.

نجفی زاده بیان کرد: هیچوقت قهرمان پروری را دوست نداشتم اما دیده شدن کارهای خوب ارزشمند است از ایازی و هنرمندان تشکر می کنم این کار بسیار برای من ارزشمند بود. از وزیر بهداشت، دکتر قبادی و خانواده های اهدا کننده و خانواده ام تشکر می کنم.

سپس میلانی عنوان کرد: ما هنرمندان مدام تجلیل و معروف و مهم می شویم اما یک سری صنوف آنقدر که باید تجلیل نمی شوند خوشحالم این بخش در اینجا صورت گرفت.

درخشنده نیز گفت: بحث سلامت مهمترین بخشی است که باید به آن توجه شود اما جدی گرفته نمی شود، ما فقط به درمان فکر می کنیم در حالی که این کار هزینه زیادی دارد پس چرا پیشگیری نمی کنیم؟ خوشحالم که این جشنواره برگزار می شود و اولویت اول وزارت بهداشت پیشگیری است. بخاطر تجلیل از دکتر نجفی هم تشکر می کنم چون همانطور که خانم میلانی گفت خیلی ها در جامعه ما دیده نشدند در حالی که من می دانم نجفی در چین هم به افراد آموزش می دهد.

سپس جوایز بخش برنامه های تلویزیونی اهدا شد.

در این بخش جایزه سوم به همراه تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار به صورت مشترک به عاطفه میرسیدی برای گزارش «دیابت محدودیت نیست» و یوسف سلامی برای مجموعه «بدون دخانیت» اهدا شد.

جایزه دوم و تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به برنامه «آسمان مال من است» به آزیتا رصافی رسید.

جایزه اول این بخش به «عصر وارونه» به هادی امیری و رها فرجی تعلق گرفت.

جایزه ویژه هیات داوران این بخش به مجموعه تلویزیونی «محله گل بلبل» به داریوش فرضیایی، مسلم آقاجانی و درویش علی پور اهدا شد.

فرضیایی پس از دریافت جایزه اش گفت: خوشحالم ما هم در این جشنواره سهم کوچکی داشتیم و امیدوارم کارهای این جشنواره دیده شود.

جوایز بخش فیلم های دانشجویی:

جایزه سوم به فیلم «بلندگو» به کارگردانی بهنام اسداللهی رسید.

جایزه دوم به فیلم «بنگ بنگ» به کارگردانی احمد تراب پور رسید.

تندیس جشنواره به «تردمیل» به کازکردانی بنفشه جاهد رسید.

جایزه اول به «نسبت خونی» به کارگردانی پدرام و حسین امیری و «طبق عادت همیشگی» به کارگردانی محمد حمزه ای رسید.

جایزه ویژه هیات داوران به «آگهی فروش» به کارگردانی قصیده گلمکانی اهدا شد.

جوایز بخش مستند:

جایزه سوم به فیلم «پنجاه سالگی» به کارگردانی صبا ندایی رسید.

جایزه دوم به صورت مشترک به «سحاب» به کارگردانی آرش لاهوتی و «سالوس» به کارگردانی آریان عطارپور اهدا شد.

جایزه اول به صورت مشترک به «آوانتاژ» به کارگردانی محمد کارت و «خوان بی خوان» به کارگردانی هادی معصوم دوست تعلق گرفت.

کارت پس از دریافت جایزه اش گفت: «آونتاژ» درباره رهایی از زندگی معتادی است و در موسسه طلوع بی نشان ها ساخته شد آقای وزیر از شما دعوت می کنم برای بازدید به آنجا بیاید.

جایزه ویژه هیات داوران به «مادر زمین» به کارگردانی مهناز افضلی رسید.

در ادامه کنسرت مشترک حافظ و شهرام ناظری اجرا شد.

در بخش دیگر مراسم نکوداشت رخشان بنی اعتماد برگزار شد.

وی گفت: در کارنامه چهل ساله من با بعضی از فیلم ها اثر بخشی های کوچکی ایجاد شد و من از این موضوع خوشحالم.

سپس جهانگیر کوثری، هوشنگ گلمکانی، منوچهر شاهسواری، فریدون جیرانی، محمد هادی ایازی و ابراهیم داروغه زاده و هاشمی وزیر بهداشت برای این بخش روی صحنه آمدند و تندیسی به رخشان بنی اعتماد اهدا کردند.

از شما هنرمندان بخاطر اینکه از این پنجره هم به سلامت مردم توجه می کنید تشکر می کنم، این جشنواره دو ساله است و اگر دوستان توجه کنند شاید رقیب جشنواره فجر هم شود. ما کاری از دستمان بر نمی آید الا اینکه مردم خودشان به فکر سلامتی خود باشند. اگر جوانان را به خاطر تصادفات از دست می دهیم قبول کنیم که بخشی از آن به خاطر ضعف فرهنگی است، از همه شما که به ما کمک می کنید تشکر می کنم و امیدوارم جشنواره سوم پرفروغ تر باشد سپس هاشمی بیان کرد: واقعیت این است که هنر می تواند معجزه کند. نقش هنر را در دوارن انقلاب و دفاع و مقدس در صحنه های ملی به کرات دیده ایم، از شما هنرمندان بخاطر اینکه از این پنجره هم به سلامت مردم توجه می کنید تشکر می کنم، این جشنواره دو ساله است و اگر دوستان توجه کنند شاید رقیب جشنواره فجر هم شود. ما کاری از دستمان بر نمی آید الا اینکه مردم خودشان به فکر سلامتی خود باشند. اگر جوانان را به خاطر تصادفات از دست می دهیم قبول کنیم که بخشی از آن به خاطر ضعف فرهنگی است، از همه شما که به ما کمک می کنید تشکر می کنم و امیدوارم جشنواره سوم پرفروغ تر باشد.

در بخش دیگر از مراسم با پخش کلیپی یاد و خاطره زنده یاد علی معلم گرامی داشته شد.

جوایز بخش فیلم های سینمایی:

تندیس و دیپلم افتخار جشنواره به «بیست و یک روز بعد» به کارگردانی محمدرضا خردمندان اهدا شد.

وی پس از کسب جایزه اش گفت: از وزیر که ۱۶ سال پیش چشمان من را عمل لیزیک کرد و من لذت ناب دیدن را می چشم تشکر می کنم.

جایزه سوم به «سهیلا شماره ۱۷» به کارگردانی محمود غفاری اهدا شد.

جایزه دوم به «ملی و راه های نرفته» اش به کارگردانی تهمینه میلانی اهدا شد.

میلانی پس از کسب جایزه اش بیان کرد: من فیلمی درباره خشونت خانگی ساخته ام و جشنواره «سلامت» به من جایزه داده و این یک معجزه است و از این بابت خوشحالم و می گویم که شروع کنیم به پایان دادن به خشونت در خانواده و جامعه.

جایزه اول به «زیر سقف دودی» به کارگردانی پوران درخشنده رسید.

درخشنده گفت: شما هستید که من فیلم می سازم متاسفانه هر کدام از فیلم هایی که می خواهم بسازم به سختی می سازم اما به عشق شما و بحث پیشگیری تا آخر ادامه می دهم. این روزها من خیلی ناراحت بودم طرحی داده بودم که رد شد اما حالا به کمک کسانی که در وزارت خانه هستند قرار است فیلم پسرها گریه نمی کنند را بسازم.

جایزه ویژه هیات داوران به خاطر نگاه ارزشمند به زندگی به فیلمنامه «سوفی و دیوانه» نوشته مهدی کرم پور رسید.

مهدی کرم پور پس از دریافت جایزه اش گفت: چند روز پیش شنیدم وزیر گفت سلامت مردم مهمتر از ماشین های ایران خوردو است امروز سلامت فقط به معنای نداشتن بیماری نیست بلکه به معنای خوب بودن حال افراد و شاد بودنشان است.

سپس محمدرضا فروتن که داور یکی از بخش های جشنواره بود، گفت: خوشحالم که جشنواره ای به نام سلامت نامگذاری شده است اما می خواهم بگویم که در جامعه افرادی را می بینم که با شکل زندگی خود، من را به تعجب وا می دارند که چطور در این شرایط سخت اجتماعی و اقتصادی زندگی می کنند، آنها قهرمانان من هستند. سلامت باید توام با شادمانی باشد و امیدوارم با حمایت اجتماعی یکدیگر را پشتیبانی کنیم. به امید روزی که شاهد سلامت و آگاهی جهانی باشیم.

در پایان این مراسم حافظ و شهرام ناظری به اجرای قطعاتی پرداختند.