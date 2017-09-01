آخرین موضع باشگاه سپاهان درباره نویدکیا و اولتیماتوم به کرانچار

به گزارش خبرنگار مهر، رسول نویدکیا به دلیل توهین برخی لیدرهای منتسب به باشگاه سپاهان اصفهان و دلخوری اش از شعارهای هواداران در آخرین بازی این تیم در رقابت های لیگ برتر مقابل سپیدرود رشت که با تساوی صفر به صفر به اتمام رسید، در تمرینات سپاهان حاضر نشد تا شایعه جدایی اش از جمع شاگردان زلاتکو کرانچار شنیده شود. هافبک سپاهان از مدیران باشگاه خواست تا با جدایی اش موافقت کنند تا بتواند پیش از اتمام زمان نقل و انتقالات لیگ برتر به تیم دیگری برود.

مهدی اخوان سرپرست تیم سپاهان در گفتگو با خبرنگار مهر، راجع به این اتفاقات گفت: خوشبختانه تمام این حاشیه ها روز گذشته با حضور رسول نویدکیا در تمرین تیم برطرف شد. در این موضوع، شیطنت هایی شده بود که کاملا رفع شد. تک تک اعضای باشگاه، از هیات مدیره تا کادر فنی و بازیکنان تیم از رسول حمایت کردند. او پدیده فوتبال اصفهان است و یکی از بهترین های این شهر از لحاظ اخلاقی محسوب می شود. خودش هم علاقه زیادی به سپاهان دارد. صحبت های مفصلی انجام شد تا نویدکیا کاملا آگاه به حمایت همه جانب اعضای باشگاه سپاهان از خودش باشد.

سرپرست سپاهان درباره اولتیماتوم جدی مدیران باشگاه به سرمربی این تیم اظهار داشت: تا این لحظه هیچ صحبتی در این باره نشده است. اتفاقا در جلسه ای که مدیریت با کادر فنی داشت شاهد حمایت همه جانبه آقای طاهری مدیرعامل باشگاه بودم. هنوز ۲۵ هفته باقی مانده است. به کار فنی آقای کرانچار ایمان داریم و شک ندارم می توانیم در ادامه بازی ها از اعتبار باشگاه و شهر اصفهان به خوبی دفاع کنیم.