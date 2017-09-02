احمد نجفی بازیگر و مجری تلویزیون درباره اجرای سری دوم برنامه «یک بار دیگر» در شبکه پنج که حال و هوایی شبیه به «صندلی داغ» دارد، گفت: سری اول این برنامه به صورت یک تاک شو عیدانه در نوروز ۹۶ پخش شد که البته کمی عجله ای بود.

وی با اشاره به رویکردی که برای فصل دوم این برنامه وجود دارد، گفت: ما در فصل اول چندان وارد فضای سیاسی و اقتصادی نشدیم اما این فصل بیشترین تمرکزش روی اقتصاد است و به طور مثال حتی اگر وزیر ارشاد را به برنامه دعوت کنیم درباره هنر و سینما و خروجی اقتصادی آنها گفتگو خواهیم کرد.

مجری «صندلی داغ» درباره برنامه جدیدش توضیح داد: «یک بار دیگر» خیلی سریع آمد و خیلی سریع رفت و کم درباره آن بحث و کار تبلیغاتی انجام شد و خیلی هم با عجله و شتاب روی آنتن رفت اما برای فصل دوم برنامه ریزی های زیادی داریم.

نجفی درباره رویکرد این برنامه و اینکه به چه مسایلی می پردازد، اظهار کرد: این برنامه حوزه های مختلفی از جمله دولت و سایر دستگاه های خصوصی و حقوقی را در برمی گیرد و به طور مثال به کارخانه های خودروسازی، کارگردان بیکار و کارخانه های تعطیل و محصولات غیراستاندارد می پردازد و قرار است به زودی ضبط آن آغاز شود.

وی در واکنش به اینکه تمایز برنامه اش با دیگر برنامه هایی که به این موضوعات می پردازند، چه خواهد بود، گفت: به نظر من دیگر برنامه ها هم به این مسایل پرداخته اند اما خوب پرداخته نشده و درواقع به شکلی جدی و با تمرکز روی جزییات نبوده است.

نجفی درباره اینکه چقدر مسئولان نسبت به چنین برنامه ای انعطاف خواهند داشت، اظهار کرد: امیدوارم تحمل و انعطاف مسئولان زیاد شده باشد و بدانند وقتی کسی با تحقیق و فکر حرفی می زند برای انتقاد نیست.

وی در پایان درباره اینکه فکر می کند چه مهمانانی به برنامه وی می آیند، اظهار کرد: من در این برنامه با بخشی از وزیران دولت کار دارم و آنها را به برنامه دعوت می کنم.