نگاه مراجع تقلید به دولت امیدوارانه‌ است/ افزایش همکاری با حوزه

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی شامگاه جمعه در پایان سفر سه روزه خود به قم و دیدار با مراجع تقلید در جمع خبرنگاران با تشریح اهداف سفر خود به شهر مقدس قم، اظهار داشت: یکی از شاخص‌های قم بخش رسانه است که در سال‌های اخیر قم کانون خبر کشور بوده است و امروز نیز فعالان رسانه‌ای قم و مطبوعات بخشی از هویت، فرهنگ و تاریخ این شهر هستند.

وی ابراز داشت: در این سفر خدمت ۶ تن از مراجع تقلید رسیدیم که آیات عظام وحید خراسانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، سبحانی، نوری همدانی و علوی گرگانی از جمله آنها بودند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: برخی از مراجع تقلید نیز در قم حضور نداشتند که در آینده با این عزیزان دیدار خواهیم داشت.

وی با اشاره به دیدارهای خود با برخی از علما نیز بیان داشت: در این سفر با حضرات آیات اعرافی، استادی، حسینی بوشهری، سعیدی و خاتمی نیز دیدارهایی داشتیم که جلسه‌ای با هیئت امنای دفتر تبلیعات اسللامی و جلسه هم اندیشی با حضور علمای قم که بیش از سه ساعت به طول انجامید از دیگر برنامه‌های این سفر بوده است.

صالحی عنوان کرد: در این دیدارها مباحث مهمی مطرح شد که پیام ریاست جمهوری به مراجع تقلید منتقل شد تا در آغاز استقرار کابینه، دولت بتواند در این ۴ ساله مسیر رو به پیشرفت را در عرصه‌های اقتصادی و فرهنگی دنبال کند.

وی ادامه داد: مراجع تقلید و علما نیز به رئیس جمهور ابراز محبت می‌کردند و شرایط پیش رو را امیدوارنه می‌دانستند.

پس از انتخابات باید همدلی ایجاد شود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: پس از انتخابات باید همدلی ایجاد شود و نگاه مراجع به رئیس دولت نگاه مثبت و با امید فراوان بود.

وی عنوان کرد: تصویر گستره فعالیت‌های وزارت ارشاد برای مراجع تبیین شد که این وزارتخانه در ۸ حوزه با نهادهای مختلف در حوزه‌های دین، فرهنگ، هنر، آموزش‌های مجازی، قرآنی و رسانه‌ای در حال فعالیت است و مراجع نیز دیدگاه‌های خود را در عرصه‌های مختلف فرهنگی بیان کردند که از آنان بهره خواهیم برد.

صالحی ابراز داشت: پیگیری فرصت‌های همکاری وزارت ارشاد با نهاد دیرپای حوزه‌های علمیه از دیگر مباحث مطرح شده بوده است.

وی بیان داشت: در نشست‌هایی در حضور مراجع و علما شد قرار شد پیش گفتگوها در جلسات خاصی ادامه یابد تا وزارت ارشاد از حداکثر توان حوزه‌های علمیه بهره ببرد.

قم باید در تراز انقلاب اسلامی باشد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه بخش دیگری از دیدارهای ما مربوط به مجموعه استان بود، افزود: در این سفر در نشست شورای اداری استان قم حضور یافتیم و پروژه‌های هفته دولت افتتاح شد و ما اعلام کردیم که به عنوان نماینده قم در کابینه حضور داریم و کارها را پیگیری می‌کنیم.

وی با بیان اینکه قم باید در تراز انقلاب اسلامی باشد، گفت: امروز بعد از ۴ دهه به قم نگاه می‌شود که در حوزه‌های فرهنگی و حوزه‌های اجتماعی وضعیت چگونه است و باید تلاش کرد کمترین آسیب‌ها را داشته باشیم.

صالحی اضافه کرد: جلسه با اصحاب فرهنگ و هنر قم نیز ۴ ساعت به طول انجامید و معاونین وزارت ارشاد نیز در این جلسه حاضر بودند تا از نزدیک در جریان خواسته‌ها باشند و پیگیری‌های لازم را به عمل آورند.

وی با بیان اینکه قبول کردن مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سخت است و این مسیر ناهموار است، افزود: توفیقی شد که در ابتدای کار دولت جدید به قم سفر کردیم که در این ایام مقارن با عید قربان و عرفه شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: با شناختی که از قبل مراجع معظم تقلید از ما داشتند در این جلسات ابراز لطف‌هایی داشتند که افتخار آمیز است و مراجع تأکید کردند، وزارت ارشاد که درگیر حوزه‌های مختلف کاری است باید مراقب‌ها را جدی بگیرد و مهم این است که مسیر و ریل گذاری درست باشد و برای طی مسیر ساختارهای درستی تعبیه شود که در این صورت خطاهای احتمالی کاهش می‌یابد و وزارت ارشاد در دوره جدید نسبت به ریل گذاری درست، دقت‌های لازم را خواهد داشت.