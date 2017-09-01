دانمارک با ۴ گل از سد لهستان گذشت/ مونته نگرو هم مدعی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال لهستان جمعه شب از گروه C رقابتهای انتخابی جام جهانی در منطقه اروپا در زمین دانمارک به میدان رفت و برابر این تیم با نتیجه ۴ بر صفر شکست را پذیرا شد.

در این بازی توماس دلانی (۱۶)، کرنلیوس (۴۲)، نیکلای یورگنسون (۵۹) و کریستین اریکسن (۸۰) برای دانمارک گلزنی کردند.

تیم ملی فوتبال رومانی هم در خانه میزبان ارمنستان بود و برابر این تیم یک بر صفر برنده شد.

مونته نگرو نیز پیش از این دو دیدار در خانه قزاقستان ۳ بر صفر پیروزی را جشن گرفته بود.

با این اتفاقات در جدول گروه C شرایط کاملا حساس شده است. لهستان با ۱۶ امتیاز صدرنشین ماند. مونته نگرو و دانمارک با ۱۳ امتیاز و بخاطر تفاضل گل در رده های دوم و سوم قرار دارند.