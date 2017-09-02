به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جشنواره فیلم «صلح» به دبیری مهدی قربانی با همت موسسه فرهنگی هنری مهراز با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد استان فارس و در راستای اشاعه و ترویج فرهنگ «صلح و دوستی» برگزار می‌شود.

این جشنواره با بهره گیری از رسانه پر مخاطب سینما در راستای نمایش آثار ملی و بین المللی با محوریت‌های «صلح» و مدارا، حس بشر دوستانه، ایثار و فداکاری، آسیب‌های فقر و گرسنگی، عدالت و توسعه، حفاظت از طبیعت و تغییرات آب و هوایی، گفتگوی میان فرهنگی، آسیب‌های فقر و گرسنگی و نمایش جهانی عاری از خشونت میزبان علاقمندان خواهد بود.

جشنواره فیلم «صلح» در نخستین دوره‌اش توجه ویژه‌ای به آثار مرتبط با مباحث کودکان از جمله تعلیم و تربیت، کار و مقابله با خشونت علیه کودکان خواهد داشت.