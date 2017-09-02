۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۹:۱۵

نخستین جشنواره فیلم «صلح» در شیراز برگزار می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جشنواره فیلم «صلح» به دبیری مهدی قربانی با همت موسسه فرهنگی هنری مهراز با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد استان فارس و در راستای اشاعه و ترویج فرهنگ «صلح و دوستی» برگزار می‌شود.

این جشنواره با بهره گیری از رسانه پر مخاطب سینما در راستای نمایش آثار ملی و بین المللی با محوریت‌های «صلح» و مدارا، حس بشر دوستانه، ایثار و فداکاری، آسیب‌های فقر و گرسنگی، عدالت و توسعه، حفاظت از طبیعت و تغییرات آب و هوایی، گفتگوی میان فرهنگی، آسیب‌های فقر و گرسنگی و نمایش جهانی عاری از خشونت میزبان علاقمندان خواهد بود.

جشنواره فیلم «صلح» در نخستین دوره‌اش توجه ویژه‌ای به آثار مرتبط با مباحث کودکان از جمله تعلیم و تربیت، کار و مقابله با خشونت علیه کودکان خواهد داشت.

