به گزارش خبرنگار مهر، نورالدین حیدری ماهر مجری طرح نمایش «شوایک، سرباز ساده دل» به نویسندگی و کارگردانی حمیدرضا نعیمی، علاوه بر فرهاد آئیش از مهران رنجبر به عنوان یکی دیگر از بازیگران اصلی این نمایش نام برد و همچنین یادآور شد که این نمایش حدود ٣٠ بازیگر دارد که طی روزهای آینده اسامی دیگر بازیگران این نمایش نیز اعلام خواهد شد.

«شوایک، سرباز ساده دل» اقتباسی آزاد از رمانی به همین نام اثر یاروسلاو هاشک است که روایتگر مرد سگ چرانی است که به جنگ جهانی اول دعوت می شود، او که قبلاً بخاطر سفاهت از سربازی معاف شده تصمیم می گیرد از وقوع جنگ جلوگیری کند.

فرهاد آئیش و حمیدرضا نعیمی پیش از این در نمایش «سقراط» با یکدیگر همکاری داشته اند.