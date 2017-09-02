  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۰۴

با اعلام انتشار اولین آلبوم رسمی

حامد زمانی «شمشیر» را منتشر کرد/ روایتی از تنهایی و زجر آدم

حامد زمانی «شمشیر» را منتشر کرد/ روایتی از تنهایی و زجر آدم

حامد زمانی خواننده ضمن اعلام انتشار اولین آلبوم رسمی خود، تک آهنگ اجتماعی «شمشیر» را در فضای مجازی منتشر کرد.

دریافت 15 MB

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد زمانی که پیش از این و با آغاز روند جدید فعالیت هایش آثاری را به تهیه کنندگی خودش روانه بازار کرده بود، پس از انتشار تک آهنگ «شمشیر» گفت: تک آهنگ «شمشیر» با شعر پیمان طالبی و تنظیم یاسین ترکی چهارمین اثری است که ذیل نام استودیو «ایستاده» و به تهیه کنندگی خودم تولید می‌شود. این قطعه به لحاظ محتوایی در ژانر اجتماعی است که این روزها تنها دغدغه ذهنی من است.

این خواننده درباره محتوای قطعه «شمشیر» توضیح داده است: «موسیقی اجتماعی یعنی حرف مردم، یعنی درد جامعه. برای همین دو سال است خودم تهیه کنندگی کارهایم را برعهده می گیرم. چون تهیه کنندگی موسیقی در کشور ما فقط در انحصار موسیقی عاشقانه‌ها است. در این قطعه هم شمشیر نماد هویت، سنت و عقیده‌ ماست که امانت به ما رسیده است. به عبارتی وقتی  چیزی گم شود به تبع آن اخلاق هم گم می‌شود. شمشیر در اینجا برای ما معیار است و جداکننده مرد از نامرد. نه می خرد و نه خریده می شود. تلخ است و برنده... نه با کسی تعارف دارد و نه با کسی دم خور می‌شود؛ نه رنگ می‌بازد و نه زنگ می‌زند. خالص و پاک است. برای همین از کسی نمی‌ترسد! در یک کلام؛ قطعه‌  شمشیر راوی تنهایی و زجر آدمی است که در دنیای مدعیان ترسو جایگاهی ندارد. دنیایی که سپر و نقاب داشتن درآن به صرفه است نه شمشیر!»

حامد زمانی در حال تولید و طی مراحل اخذ مجوزهای نخستین آلبوم رسمی خود است که اخبار و اطلاعات این آلبوم به زودی منتشر خواهند شد.

کد مطلب 4075934
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • سمیراآزاده IR ۱۰:۵۷ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
      1 0
      پاسخ
      👏👏👏👌👌👌😍😍این آهنگ فوق العاده بی نظیر ومعرکه بودپر حرف و دردهای بزرگ جامعه بود✌✌
    • مائده IR ۱۱:۳۴ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
      0 0
      پاسخ
      ممنون از خبرگزاری مهر که همیشه ما رو از خبرای مهم مطلع میکنه این اهنگ واقعا عالیه،ممنون که گذاشتید
    • یک ایستاده IR ۱۲:۱۴ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
      0 0
      پاسخ
      یک اثر بسیار زیبا و درجه یک،با فضاسازی فوق العاده جذاب که بیانگر حال خیلیامونه.آقای زمانی علمدار موسیقی مبارزه هستن و روز به روز هم این علم به یاری خدا داره بالاتر میره.#ایستاده_ایم
    • یک ایستاده IR ۱۳:۰۵ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
      0 0
      پاسخ
      عالی و درجه یک...آقای زمانی فوق العاده ی به تمام معنا هستن که همیشه بغض و درد مردم رو فریاد میکنن#ایستاده_ایم
    • فاطمه.م IR ۱۸:۱۰ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
      0 0
      پاسخ
      واقعا محشره این آهنگ....زیبا و پرمحتوا...ممنون ازشمابابت نشرش
    • ف.علیپور IR ۱۹:۱۸ - ۱۳۹۶/۰۹/۰۱
      0 0
      پاسخ
      خیلی عالی بود واقعا دستت درد نکنه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها