حامد زمانی «شمشیر» را منتشر کرد/ روایتی از تنهایی و زجر آدم

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد زمانی که پیش از این و با آغاز روند جدید فعالیت هایش آثاری را به تهیه کنندگی خودش روانه بازار کرده بود، پس از انتشار تک آهنگ «شمشیر» گفت: تک آهنگ «شمشیر» با شعر پیمان طالبی و تنظیم یاسین ترکی چهارمین اثری است که ذیل نام استودیو «ایستاده» و به تهیه کنندگی خودم تولید می‌شود. این قطعه به لحاظ محتوایی در ژانر اجتماعی است که این روزها تنها دغدغه ذهنی من است.

این خواننده درباره محتوای قطعه «شمشیر» توضیح داده است: «موسیقی اجتماعی یعنی حرف مردم، یعنی درد جامعه. برای همین دو سال است خودم تهیه کنندگی کارهایم را برعهده می گیرم. چون تهیه کنندگی موسیقی در کشور ما فقط در انحصار موسیقی عاشقانه‌ها است. در این قطعه هم شمشیر نماد هویت، سنت و عقیده‌ ماست که امانت به ما رسیده است. به عبارتی وقتی چیزی گم شود به تبع آن اخلاق هم گم می‌شود. شمشیر در اینجا برای ما معیار است و جداکننده مرد از نامرد. نه می خرد و نه خریده می شود. تلخ است و برنده... نه با کسی تعارف دارد و نه با کسی دم خور می‌شود؛ نه رنگ می‌بازد و نه زنگ می‌زند. خالص و پاک است. برای همین از کسی نمی‌ترسد! در یک کلام؛ قطعه‌ شمشیر راوی تنهایی و زجر آدمی است که در دنیای مدعیان ترسو جایگاهی ندارد. دنیایی که سپر و نقاب داشتن درآن به صرفه است نه شمشیر!»

حامد زمانی در حال تولید و طی مراحل اخذ مجوزهای نخستین آلبوم رسمی خود است که اخبار و اطلاعات این آلبوم به زودی منتشر خواهند شد.