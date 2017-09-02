به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استودیو رضوان، بزرگترین سریال پویانمایی بخش خصوصی کشور با هدف انعکاس زندگی گهربار حضرت رسول اکرم(ص) تولید می شود. این سریال با بهره گیری از توانمندی های فنی و هنری موجود در کشور و با رویکرد وحدت بین مسلمانان جهان تولید خواهد شد.

هدف این مجموعه پویانمایی جذب مخاطب عام است و بازه های تاریخی زندگانی پیامبر(ص) قبل از ولادت پیامبر تا انتهای امامت حضرت علی (ع) را به تصویر خواهد کشید و پیش بینی می شود مدت تولید این سریال به حدود ۶ سال برسد.

این مجموعه انیمیشنی بزرگ به سفارش و تهیه کنندگی کیارش کیانی فعال در حوزه انیمیشن کشور تولید خواهد شد.