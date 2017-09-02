به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، علی بوذری عنوان کرد که ۱۰ داور جشنواره بینالمللی تصویرگری براتیسلاوا در روزهای ۱۲ تا ۱۵ شهریور (۳ تا ۶ سپتامبر) ۱۱ اثر برتر این مسابقه را مشخص میکنند.
بوذری که نخستین داور ایرانی این جشنواره در ۱۰ سال گذشته است طی گفتوگویی به تشریح شیوه انتخاب ۱۵ اثر ایرانی راه یافته به این جشنواره پرداخت: «امسال با مشارکت شورای کتاب کودک، انجمن تصویرگران و کانون پرورش فکری، ۸۰ عنوان اثر به دست داوران رسید. از آنجا که جشنواره براتیسلاوا تنها کتابهای تصویری را میپذیرد کتابهای مصور کنار گذاشته شدند. اما ما با مشکل دیگری هم در ابتدا روبه رو بودیم، ناشران زیادی در این امر مشارکت نکرده بودند و دبیرخانه مجدداً با ناشران تماس گرفت و این عدم مشارکت کار هیات انتخاب را سخت کرده بود. با این حال انتخاب در دو مرحله صورت گرفت. در گام اول ما مساله زیباییشناسی را مد نظر داشتیم. در واقع در چنین جشنوارهای مخاطبشناسی هدف اولیه نیست. با این حال در بخش دوم دربارهی مخاطبشناسی به بحث پرداختیم و به ارتباط بین متن و تصویر و در پایان ارتباط اثر با مخاطب توجه کردیم و آثاری انتخاب شد.»
این تصویرگر که قرار است در ترکیب پایانی داوران جشنواره نیز حضور یابد درباره شرایط انتخاب این داوران نیز توضیح داد: «نمایندگان جشنواره در کشورهای مختلف افرادی را به براتیسلاوا معرفی میکنند. هیات بررسی پس از مطالعه فعالیتها، نمایشگاهها، سابقه داوری و جوایز این اشخاص در حوزهی تصویرگری به انتخاب آنها دست میزنند. این افراد میتوانند کارشناس ادبی هنری نیز باشند و تکیه کامل بر تصویرگر بودن آنها نشده است.
بوذری یادآور شد: آنچه در ترکیب این داوران مهم است انتخاب داوران از کشورهای مختلف است تا آنها نمایندگان سلایق مختلف باشند. با این حال ممکن است گاهی از یک منطقه داوری معرفی نشود، در اینجا هیات بررسی خود دست به کار میشود و یک نفر را برای داوری دعوت میکند. پس از آن از میان ۱۰ نفر انتخاب شده یک نفر ریاست هیات داوران را بر عهده میگیرد.»
سردبیر فصلنامه «نقد هنر» در ادامه به تاثیرهای عدم حضور داوران ایرانی طی سالهای گذشته در این جشنواره اشاره کرد: «باید بدانیم حضور یک داور سبب میشود تا دفاع بهتری از کارهای ایرانی صورت بگیرد. از سوی دیگر مساله اصلی دریافت جایزه و صرفاً حضور تصویرگران نیست. مساله حضور ایران است. من تردید ندارم که در خاورمیانه تصویرگری ایران حرف اول را میزند اما طی این سالها نتوانستهایم حضور پررنگی در نمایشگاهها داشته باشیم و این تنها به ضرر ایران نیست، بلکه به ضرر خود جشنواره هم هست چرا که مجبور به انتخاب متخصصی دیگر از خاورمیانه میشوند و ما فرصت مهمی را از دست میدهیم.
بوذری همچنین گفت: وقتی از کشور ما نمایندگانی حضور مییابند در واقع رابطهای حرفهای را شکل میدهند و راه برای ارتباط و مبادلههای فرهنگی هنری باز میشود.»
داور جشنواره تصویرگری براتیسلاوا در باره این عدم حضور گفت: «در کشور ما متخصصان زیادی در حوزهی تصویرگری فعالیت دارند، با این حال این افراد چهرهی بینالمللی ندارند. آنها رزومه پرباری در ایران دارند اما در جهان نه! پس وقتی رزومهای برای براتیسلاوا ارسال میشود وجهه و فعالیت بینالمللی این افراد مد نظر قرار میگیرد. از سوی دیگر بخشی از این متخصصان زبان انگلیسی بلد نیستند، بنابراین انتخابهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در معرفی داور پیشنهادی محدود میشود.»
وی در توضیح ضرورت همکاری کانون با دیگر نهادهای مرتبط در حوزه بینالملل گفت: «در سال ۲۰۰۹ برای نخستین بار آثار انتخابی با حضور نمایندهای از انجمن و شورای کتاب کودک انتخاب شد. با این حال چند سال در این امر وقفه افتاد. به نظرم اتفاق خوبی است که این سه نهاد همکاریهای پررنگی داشته باشند. نخست آنکه انجمن تصویرگران تنها نهاد رسمی تصویرگری در ایران است، و شورا ارتباطهای بینالمللی فراوانی دارد. دوم آنکه نمیتوان فراموش کرد کانون پیش از آنکه یک سازمان باشد یک ناشر است که آثار مهمی را تولید میکند، بنابراین مشارکت چند نهاد سبب میشود تا تردیدهای موجود در انتخابهای این سازمان کمتر شود و تجمیع دستآوردها و توانمندیهای هر کدام از این سه ضلع میتواند نویدگر اتفاقهای حرفهایتر باشد.»
عضو هیات مدیره انجمن تصویرگران کتاب کودک ضمن قدردانی از همکاریهای معاون تولید و اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون پرورش فکری، ابراز امیدواری کرد که در این دور از جشنواره تصویرگری براتیسلاوا قدمهای بزرگی در معرفی هنر ایران برداشته شود.
