ظریف درگذشت دانش آموزان نخبه هرمزگانی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور در پیامی درگذشت دانش آموزان نخبه هرمزگانی را تسلیت گفت.

در پیام وزیر امور خارجه آمده است: شنیدن خبر تلخ حادثه تصادف اتوبوس دانش آموزان و فرزندان دلبند این مرز و بوم و سرمایه های علمی کشور، که موجب کشته و زخمی شدن جمع زیادی از این عزیزان شد، موجب تالم و تاثر بسیار شد.

این حادثه درد آور را به خانواده این عزیزان و مردم هرمزگان تسلیت می گویم و با آنها ابراز همدردی عمیق می نمایم. از خداوند منان برای خانواده های داغدار صبر و اجر و برای آسیب دیدگان و مجروحان این حادثه شفای عاجل خواهانم.