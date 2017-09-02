نکوداشت ویکتور دارش در هفتمین دوسالانه مجسمه سازی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم نکوداشت ویکتور دارش به پاس یک عمر فعالیت پویا و نقش سازنده وی در آموزش هنر و جان بخشیدن دوباره به رشته دانشگاهی مجسمه سازی در هفتمین دوسالانه مجسمه سازی تهران برگزار می شود.
ویکتور دارش متولد ۱۳۱۷ که فارغ التحصیل مجسمه سازی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است برای احیای دوباره رشته مجسمه سازی تلاش بسیاری کرد. تدریس مجسمه سازی و مسئولیت گروه مجسمه سازی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، نظارت بر ساخت و اجرای مجسمه ها و تندیس های مفاخر، مشاوره نهادهای مختلف در زمینه مجسمه سازی و داوری در سمپوزیوم ها و جشنواره های مجسمه سازی از سوابق این هنرمند است.
هفتمین دوسالانه مجسمه سازی تهران با تم «وضعیت» با حمایت دفتر هنرهای تجسمی و با همکاری انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران و موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر ۱۴ شهریور تا ۲۲ مهرماه در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می شود.
نظر شما