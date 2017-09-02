نکوداشت ویکتور دارش در هفتمین دوسالانه مجسمه سازی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم نکوداشت ویکتور دارش به پاس یک عمر فعالیت پویا و نقش سازنده­ وی در آموزش هنر و جان بخشیدن دوباره به رشته­ دانشگاهی مجسمه ­سازی در هفتمین دوسالانه مجسمه سازی تهران برگزار می شود.

ویکتور دارش متولد ۱۳۱۷ که فارغ التحصیل مجسمه­ سازی دانشکده­ هنرهای زیبای دانشگاه تهران است برای احیای دوباره رشته مجسمه سازی تلاش بسیاری کرد. تدریس مجسمه سازی و مسئولیت گروه مجسمه سازی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، نظارت بر ساخت و اجرای مجسمه ها و تندیس های مفاخر، مشاوره نهادهای مختلف در زمینه مجسمه سازی و داوری در سمپوزیوم ها و جشنواره های مجسمه سازی از سوابق این هنرمند است.

هفتمین دوسالانه مجسمه ­سازی تهران با تم «وضعیت» با حمایت دفتر هنرهای تجسمی و با همکاری انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران و موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر ۱۴ شهریور تا ۲۲ مهرماه در موزه­ هنرهای معاصر تهران برگزار می شود.