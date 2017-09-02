حمید درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره انتشار خبر استعفایش از سرمربیگری تیم نفت تهران گفت: من استعفا نکرده ام. داستان این است که باشگاه به شرکت بهنام پیشرو کیش واگذار نمی شود و بنابراین این شرکت هم قصد تیمداری ندارد. برای همین بلاتکلیف هستیم و منتظریم ببینیم نفت به کجا واگذار می شود.

وی افزود: قاعدتا هر جایی که مالکیت تیم نفت را بر عهده بگیرد، تصمیم می گیرد که ما باشیم یا نباشیم. این موضوع از دست ما خارج است.

سرمربی تیم نفت درباره اینکه آیا جلسه ای با مسئولان این باشگاه داشته است؟ تصریح کرد: من با آقایان جلسه داشتم و آنها گفتند که تیم به ما واگذار نمی شود. هنوز هیچکس نمی داند تکلیف باشگاه چه خواهد شد.

درخشان در ادامه درباره اینکه گفته می شد قرار بوده علیرضا رحیمی مدیرعامل باشگاه نفت شود و وی هم به خاطر اتفاقات چند سال پیش باشگاه پرسپولیس قصد اتمام همکاری با درخشان را داشته است، گفت: به رحیمی این پست پیشنهاد شده بود ولی خودش قبول نکرد. من با آقای رحیمی تلفنی صحبت کردم و این مسائل را تکذیب کرد و گفت که رسانه ها از خوشان اینطور زده اند! رحیمی پیشنهاد مدیرعاملی نفت را قبول نکرده و به این تیم نمی آید که راجع به من تصمیم بگیرد.

وی در پایان با بیان اینکه نمی دانم تا چه زمانی این بلاتکلیفی ادامه دارد، درباره لغو اردوی نفت و تعطیلی تمرینات این تیم هم گفت: وقتی تیم بلاتکلیف است که ما نمی توانیم برای آن تعیین تکلیف کنیم. فعلا منتظریم تا ببینیم چه پیش می آید.