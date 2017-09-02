  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشکده ها
۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۳۶

از دهم شهریور ماه؛

آغاز پذیرش رشته‌های فقه تخصصی نظام‌ساز

آغاز پذیرش رشته‌های فقه تخصصی نظام‌ساز

پذیرش رشته های فقه تخصصی نظام ساز در موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع) در تهران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) از میان طلاب واجد شرایط برای تحصیل در رشته های تخصصی فقه پذیرش می کند.

رشته های فقه تخصصی شامل فقه السیاسه، فقه البنک، فقه الاقتصاد، فقه القضاء و فقه الاطعمه و الاشربه و محورهای عمومی شامل فلسفه اصول، فلسفه علوم انسانی اسلامی، فلسفه دین و فلسفه فقه می شود.

علاقمندان برای ثبت نام از ۱۰ تا ۲۰ شهریورماه فرصت دارند.

موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع) به نشانی تهران، خیابان مصطفی خمینی، روبروی بیمارستان سپیر قرار دارد.

تلفن تماس موسسه ۰۲۱-۳۳۹۰۰۹۱۰ داخلی ۱۰۵ و پیامک ۰۹۳۸۱۵۰۴۲۷۷ برای پاسخگویی اعلام شده است.

کد مطلب 4076394

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه