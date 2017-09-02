به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) از میان طلاب واجد شرایط برای تحصیل در رشته های تخصصی فقه پذیرش می کند.

رشته های فقه تخصصی شامل فقه السیاسه، فقه البنک، فقه الاقتصاد، فقه القضاء و فقه الاطعمه و الاشربه و محورهای عمومی شامل فلسفه اصول، فلسفه علوم انسانی اسلامی، فلسفه دین و فلسفه فقه می شود.

علاقمندان برای ثبت نام از ۱۰ تا ۲۰ شهریورماه فرصت دارند.

موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع) به نشانی تهران، خیابان مصطفی خمینی، روبروی بیمارستان سپیر قرار دارد.

تلفن تماس موسسه ۰۲۱-۳۳۹۰۰۹۱۰ داخلی ۱۰۵ و پیامک ۰۹۳۸۱۵۰۴۲۷۷ برای پاسخگویی اعلام شده است.