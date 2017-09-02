جمهوری اسلامی ایران سرنوشت جهان اسلام را رقم خواهد زد

به گزارَش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سپاه امام رضا(ع)، سردار حسین سلامی در مراسم سالگرد شهادت سردار شهید محمود کاوه و سردار شهید مدافع حرم مرتضی عطایی که در گلزار شهدای بهشت رضا (ع) مشهد برگزار شد، اظهار کرد: مردم مشهد و خطه خراسان همواره فداکاری‌های خود را چه در هشت سال دفاع مقدس و چه در حال حاضر در دفاع از حرم حضرت زینب (س) نشان داده‌اند و در این راه شهدای گران‌قدری همچون سردار شهید محمود کاوه به انقلاب عنایت کرده‌اند.

وی افزود: شهید محمود کاوه یکی از قهرمانان و فرماندهان بزرگ اسلام و ایران در این محل دفن است که به مردمان ایران و همه جهان اسلام و به‌خصوص به مردم شهیدپرور خراسان آبرو و عزت بخشید؛ شهیدی که همچون ستاره‌ای پرفروغ و بدون افول بر سپهر افتخارات جهان اسلام می‌درخشد.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به ویژگی‌های شهید کاوه و فداکاری‌های او در کردستان، عنوان کرد: کردستان خطه‌ای بود که تمام فرصت‌ها و قدرت‌های غرب و شرق و مزدوران داخلی آن‌ها به هم گره‌خورده بود تا آن سرزمین زیبا و خطه عزیز از میهن را جدا کند و محمود کاوه با شجاعت‌ها و رشادت‌های مثال‌زدنی که شنیدن و تصور آن از عهده بضاعت ذهن و دل ما عاجز است به همراه سایر هم‌رزمانش استقلال و تمامیت ارضی این منطقه را به نحو احسن حفظ کرد.

شخصیت شهید کاوه تنها در افسانه‌ها یافت می‌شود

وی ادامه داد: شخصیت محمود کاوه را تنها می‌توان در افسانه‌ها یافت زیرا شخصیت او ترکیبی است از معرفت، معنویت، تربیت اسلامی، پاکی، خلوص معنوی، ایثار گذشت و جانبازی و در رأس تمام این فضائل شجاعتی بی‌نظیر و مثال‌زدنی بود؛ ماجراهای شجاعت او با ضدانقلاب نه‌تنها برای مردم این سرزمین که برای تاریخ ایران و اسلام نقشی ماندگار و جاودانه ساخت.

سردار سلامی بابیان اینکه شهدا متعلق به یک مقطع تاریخ نیستند و فضیلتشان مختص به زندگی نباتی‌شان نمی‌شود، گفت: این‌که شهید زنده بوده و نزد خدا روزی‌خوار است و یک حقیقت همیشه زنده است این است که حیات وجود شهید ابدی است؛ اگر یک ملت در مقطعی از تاریخ فاقد قهرمانان بزرگی باشد که برای حفظ عزت و استقلال او جان‌فشانی نکنند کافی است که در اثر یک اشتباه این ملت از جغرافیای سیاسی جهان حذف شود و اگر ملتی یک‌بار شکست بخورد و بیگانگان به سرنوشت او مسلط شوند برای یک مدت طولانی یا حتی همیشه محو خواهد شد.

وی اضافه کرد: اگر محمود کاوه آن روز از دنیا دل نکنده بود و به محبت دنیا دل‌بسته بود و به انتظار دیگران نشسته بود تا از دین و ایمان و مملکتش شخص دیگری دفاع کند امروز ما در این جماعت گسترده و عظیم نمی‌توانستیم ارزش‌های اسلامی را احیا کنیم، آن روز شهید کاوه در خیابان‌ها و سرمای سخت غرب با دشمنان می‌جنگید و اگرچه جوان بود اما به آرزوهای بلندی فکر می‌کرد و یافته بود عزت و عظمت مسلمانان از میدان جهاد عبور می‌کند.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بابیان اینکه جهاد عامل اصلی حریت یک جامعه مسلمان است، ادامه داد: شهیدانی که در طول این چهل سال در مقابل فتنه دشمنان داخلی و خارجی مقاوم و مردانه ایستادند و اجازه تسلط و چیرگی منافقان را ندادند عامل بازیابی و شکل‌دهی اسلام شدند؛ کشورهای که مردانی این‌چنین ندارند دشمنان بر آنان مسلط شدند و نوامیس آنان را در خیابان‌های شهرها آواره کرده و تحقیر شدند زیرا امثال محمود کاوه‌ها را نداشتند.

وی با تأکید بر اینکه شهدای ما تربیت‌یافتگان مکتب قرآن هستند، بیان کرد: این ویژگی سبب شده است که بسیجیان ما هرچه به قلب خطر نزدیک می‌شوند آرام‌تر هستند که این را درصحنه‌های متفاوت جنگ تجربه کردیم لذا وقتی یک چنین استوانه‌های مستحکمی که تکیه‌گاه آرامش و امنیت یک کشور هستند هیچ قدرتی حتی آمریکای جنایتکار هم نمی‌تواند بر سرنوشت این ملت حاکم شود؛ هرگاه ملت ما با تبعیت از رهبرشان در مقابل دشمن بزرگ پیروز است.

دفاع مقدس نشانگر تقابل با تحریم‌ها بود

سردار سلامی هشت سال دفاع مقدس و فداکاری‌های رزمندگان ما را در برابر عراق یک جنگ جهانی تمام‌عیار خواند و گفت: جنگی که آمریکا و شوروی با تمام قدرت خود و بسیج سایر کشورهای جهان بر سر این کشور آورد باهدف بازگردانی ایران به دوران قبل از انقلاب بود و آمدند تا ثابت کنند که نمی‌توان با دین اسلام در مقابل دشمنان ایستاد و کشورهای مسلمان تنها باید به غرب و شرق متکی باشند اما شهدا نشان دادند که می‌توان در اوج تحریم‌ها و نابرابری قدرت و با تکیه‌بر ایمان اسلامی و با تبعیت از ولایت می‌توان در مقابل سیاست قدرت‌های بزرگ که باهم متحد می‌شوند ایستادگی کرد و پیروز شد.

جانشین فرمانده سپاه بابیان اینکه دشمنان بعد از انقلاب نیز تاکنون همواره به دنبال ضربه واردکردن بر جمهوری اسلامی ایران بودند، تصریح کرد: جنگ‌های نیابتی در سوریه نیز با همین هدف دنبال شد اما شور و حال و مقاومت دوران دفاع مقدس در این زمان نیز مجدداً جوانه زد و براثر پرورش معنوی ولی‌فقیه فرزندان این ملت با ادبیات جهاد و شهادت‌طلبی آشنا شدند و این ملت بعد از تمام صحنه‌هایی که برای ما رقم زد موفق شدند؛ ما ندیدیم که دشمن از به کار بردن تمام قدرت‌های خود برای از بین بردن این ملت دست برداشته باشد اما با تمام این‌ها ملت ما تا جان خود ایستاد و جان‌فشانی کرد.

سردار سلامی تأکید کرد: امروز موازنه قدرت به نفع انقلاب و نظام ما تغییر کرده است؛ هیچ‌کس باور نمی‌کرد که آمریکا باآن‌همه نیروگاه هسته‌ای امروز در حاشیه تحولات منطقه قرار دارد و نقش‌آفرین و بازیگر اصلی این میدان که سرنوشت آینده جهان اسلام را رقم خواهد زد جمهوری اسلامی است؛ این‌که پیکر شهید بی‌سر محسن حججی به آغوش خانواده بازمی‌گردد نشان‌دهنده اقتدار و تسلط جهان اسلام و جمهوری اسلامی است بر مستکبران و مزدوران آن‌ها در منطقه است.