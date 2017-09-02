دولت در ارائه نقشه مناطق آزاد جدید تعلل نکرده است

محمدرضا توسلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سخنان نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعلل دولت در ارائه نقشه مناطق آزاد جدید به مجلس توضیح داد: بر اساس مصوبه ۴۳۶۵۷/۵۳۶۴۳ مورخ ۱۷ تیرماه ۱۳۹۶ هیئت وزیران که به امضای معاون اول رییس جمهور رسیده است، نقشه های محدوده مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جدید نیز پس از انجام بررسی های لازم به تصویب نهایی هیئت وزیران رسیده است.

معاون حقوقی و امور مجلس دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد: در ادامه این مصوبه نامه ای به شماره ۴۵۵۰۵ مورخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۶ از سوی «حسینعلی امیری» معاون امور مجلس رییس جمهور به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی منضم به تصویب نامه هیئت وزیران به همراه نقشه های مهر شده مربوطه ارسال شده است.

توسلی ادامه داد: نقشه های محدوده مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جدید از زمان مطرح شدن این مناطق، چندین بار میان مجلس و دولت به منظور بررسی های کارشناسی رد و بدل شده که سخنان نماینده محترم مردم اردبیل در این خصوص متوجه تعلل دولت در ارائه این نقشه ها نیست.

امروز صدیف بدری، نماینده مردم اردبیل در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر از آنچه «تعلل دولت در ارائه نقشه مناطق آزاد جدید به مجلس» خوانده بود، انتقاد کرده بود.