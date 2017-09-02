  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۶:۲۳

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی تاکید کرد:

ضرورت نیازسنجی دانش‌آموزان در مدارس پایلوت

ضرورت نیازسنجی دانش‌آموزان در مدارس پایلوت

تبریز – مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی بر ضرورت نیازسنجی دانش‌آموزان در مدارس پایلوت استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید شهاب‌الدین حسینی امروز در جلسه شورای استانی جمعیت بانوان فرهیخته فعال عرصه دینی آذربایجان شرقی، اظهار کرد: هدف ما فعال‌سازی جمعیت بانوان فرهیخته استان است و به طبع با فعال‌سازی این جمعیت، بخشی از فعالیت‌های تبلیغات اسلامی نیز فعال خواهد شد.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم فعالیت‌های جمعیت بانوان فرهیخته را با دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان تبلیغات اسلامی تطبیق داده و تلفیق کنیم، قطعا شاهد برنامه‌های ارزشمندی خواهیم بود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در بخشی از سخنان خود تاکید: ایجاد گفتمان‌های دینی جزو وظایف سازمان است و گسترش این گفتمان‌ها هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی باعث ارتقا و رشد خواهد شد.

دکتر حسینی همچنین در ادامه با اشاره به ضرورت نیازسنجی بین دانش‌آموزان اعلام کرد: باید سعی کنیم حداقل نیازسنجی در مدارس پایلوت اتفاق بیفتد چراکه نیازسنجی و پرداختن به مشکلات روز دانش‌آموزان اهمیت دارد. ما نباید بر اساس حرف‌هایی که عموم می‌گویند برنامه‌هایمان را طراحی و اجرا کنیم.

حسینی افزود:  برای موضوع نیازسنجی‌ها نیازمند برقراری ارتباطاتی با معاونت پرورشی آموزش و پرورش استان هستیم تا به جمع‌بندی خاصی برسیم و بتوانیم همچون سال قبل ۸هزار گفتمان دانش‌آموزی در سطح استان برگزار کنیم.

در بخش دیگری از این جلسه مسائلی همچون ضرورت راه‌اندازی سایت برای جمعیت بانوان فرهیخته و همچنین توانمندسازی بانوان مبلغه حوزوی استان مورد تاکید مدیر کل و اعضا قرار گرفت.

کد مطلب 4076532

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها