به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین دکتر سید شهابالدین حسینی امروز در جلسه شورای استانی جمعیت بانوان فرهیخته فعال عرصه دینی آذربایجان شرقی، اظهار کرد: هدف ما فعالسازی جمعیت بانوان فرهیخته استان است و به طبع با فعالسازی این جمعیت، بخشی از فعالیتهای تبلیغات اسلامی نیز فعال خواهد شد.
وی ادامه داد: اگر بتوانیم فعالیتهای جمعیت بانوان فرهیخته را با دستورالعملهای ابلاغی سازمان تبلیغات اسلامی تطبیق داده و تلفیق کنیم، قطعا شاهد برنامههای ارزشمندی خواهیم بود.
مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در بخشی از سخنان خود تاکید: ایجاد گفتمانهای دینی جزو وظایف سازمان است و گسترش این گفتمانها هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی باعث ارتقا و رشد خواهد شد.
دکتر حسینی همچنین در ادامه با اشاره به ضرورت نیازسنجی بین دانشآموزان اعلام کرد: باید سعی کنیم حداقل نیازسنجی در مدارس پایلوت اتفاق بیفتد چراکه نیازسنجی و پرداختن به مشکلات روز دانشآموزان اهمیت دارد. ما نباید بر اساس حرفهایی که عموم میگویند برنامههایمان را طراحی و اجرا کنیم.
حسینی افزود: برای موضوع نیازسنجیها نیازمند برقراری ارتباطاتی با معاونت پرورشی آموزش و پرورش استان هستیم تا به جمعبندی خاصی برسیم و بتوانیم همچون سال قبل ۸هزار گفتمان دانشآموزی در سطح استان برگزار کنیم.
در بخش دیگری از این جلسه مسائلی همچون ضرورت راهاندازی سایت برای جمعیت بانوان فرهیخته و همچنین توانمندسازی بانوان مبلغه حوزوی استان مورد تاکید مدیر کل و اعضا قرار گرفت.
