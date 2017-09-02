۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۹:۴۹

فرمانده انتظامی دامغان:

سانحه رانندگی در محور دامغان-جندق ۳ کشته بر جای گذاشت

دامغان - فرمانده انتظامی دامغان از وقوع سانحه رانندگی در محور دامغان-جندق خبر داد و گفت: این حادثه متاسفانه سه کشته و یک مجروح برجای گذاشت.

سرهنگ سید علی اکبر میری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تایید سانحه رانندگی در محور دامغان-جندق ضمن تشریح حادثه ابراز داشت: این حادثه در ساعت ۳۰: ۱۵ عصر شنبه در کیلومتر ۱۵ جاده دامغان به معلمان بین یک دستگاه کامیون و یکدستگاه خودرو پراید به وقوع پیوست که متاسفانه در این حادثه سه نفر از سرنشینان خودرو پراید به علت شدت جراحات وارده در دم جان باختند و راننده کامیون مجروح و به بیمارستان ولایت دامغان منتقل شدند.

وی با بیان اینکه راننده خودرو پراید یک خانم به همراه دو سرنشین از دامغان به سمت معلمان در حرکت بودند، تصریح کرد: در نهایت برخورد پراید از روبرو با کامیون این حادثه تلخ را رقم زده است.

فرمانده انتظامی دامغان بابیان اینکه علت تصادف از سوی کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است، ابراز داشت: اجساد سرنشینان خودرو پراید که راننده آن شناسایی و دو نفر دیگر فعلا مجهول الهویه هستند و به بیمارستان ولایت دامغان  منتقل شدند.

جاده دامغان- معلمان یکی از محورهای پر خطر استان سمنان محسوب می شود که سالانه حوادث زیادی در آن به وقوع می پیوندد.

