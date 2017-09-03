ضبط «هاتف» به ۶۵ درصد رسید/ رایزنی برای تصویربرداری در کربلا

نعمت چگینی تهیه کننده سریال «هاتف» درباره این سریال که متناسب با ایام محرم ساخته می شود به خبرنگار مهر گفت: ضبط این سریال به کارگردانی داریوش یاری در حال حاضر در لوکیشنی در دیباجی شمالی پیگیری می‌شود و بازیگرانی از جمله حمید گودرزی، زیبا بروفه، کمند امیرسلیمانی، محمد فیلی، شهرام قائدی جلوی دوربین هستند و قرار است یک بازیگر شناخته‌شده دیگر نیز به زودی به ما بپیوندد.

وی با اشاره به صحنه هایی از این سریال که قرار است در کربلا تصویربرداری شود، اظهار کرد: مشغول رایزنی هستیم تا بتوانیم بعضی از صحنه ها را در کربلا تصویربرداری کنیم و قرار است در روزهای مرتبط با محرم و صفر سکانس های پایانی سریال گرفته شود.

تهیه کننده سریال «هاتف» درباره لوکیشن های بعدی این سریال توضیح داد: بعد از دیباجی به مرزداران و سپس ده ونک می رویم و تاکنون حدود ۶۵ درصد از سریال ضبط شده است.

وی درباره موسیقی سریال نیز گفت: علیرضا کهن دیری موسیقی سریال را می سازد و فرهاد توکلی طراح تیتراژ این سریال تلویزیونی است که در حال طراحی آن است. همچنین با یکی از خوانندگان مشهور در حال رایزنی برای تیتراژ سریال هستیم که تا پایان هفته به قطعیت می رسد.

چگینی در پایان درباره اینکه آیا سریال به محرم امسال می رسد، گفت: قطعا سریال را به محرم امسال خواهیم رساند و در همین ایام پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان سریال آمده است: در روز عاشورا، ابراهیم در کربلا بر اثر حمله قلبی می‌میرد. دخترش ریحانه پیگیر آخرین گفته ناتمام پدر می‌شود. این پیگیری ریحانه را رو در روی خانواده و زندگی زناشوییش قرار می‌دهد اما ریحانه اعتقاد دارد که عدالت نمی‌تواند در پشت در خانه آدم جا بماند… او پرده از ابهام وصیت پدر بر می‌دارد. در این روند شخصیت و ایمان خود را بازسازی کرده و به دست می‌آورد.

سریال «هاتف» به کارگردانی داریوش یاری و تهیه کنندگی نعمت چگینی در ۱۰ قسمت ۵۰ دقیقه‌ای ساخته می شود.