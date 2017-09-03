به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی بازیهای رایانهای، با پایان ثبتنام سومین لیگ بازیهای رایانهای، بازی Quiz of Kings پرطرفدارترین رشته این رقابتها شناخته شد و جالب آن که در میان ۵ رشته این مسابقات، یک بازی ایرانی عنوان پرطرفدارترین را کسب کرد.
بازیهای PES ۲۰۱۷ و FIFA ۲۰۱۷ در دو کنسول پلیاستیشن ۴ و اکسباکس ۳۶۰، بازی Clash Royale و بازی ایرانی Quiz of Kings برای گوشیهای هوشمند و بازی Counter Strike Global Offensive برای کامپیوتر، رشتههای سومین لیگ بازیهای رایانهای ایران هستند که در این میان بیشترین ثبتنامی در بازی ایرانی Quiz of Kings انجام شد.
براساس این گزارش، ۲۴۰۵ نفر شامل ۶۲۸ زن و ۱۷۷۷ مرد برای رقابت در رشته Quiz of Kings سومین لیگ بازیهای رایانهای ایران ثبتنام کردند و در نتیجه یک دستگاه خودرو ۲۰۶ به عنوان جایزه ویژه این رقابتها، به قهرمان رشته Quiz of Kings تعلق خواهد گرفت.
استقبال بینظیر مردم از این بازی ایرانی نشان دهنده توان بالای بازیسازان ایرانی در رقابت با بازیهای خارجی است و با حمایت بهتر و بیشتر از بازیسازان کشور، میتوان به فکر ورود هرچه بیشتر به بازارهای جهانی بود.
سومین دوره لیگ بازیهای رایانهای ایران توسط بنیاد ملی بازیهای رایانهای و برج میلاد تهران و با همکاری شرکت مکعب به عنوان نماینده جام جهانی بازیهای رایانهای ESWC از فردا ۱۳ شهریور تا ۲۳ شهریور در مجموعه برج میلاد برگزار میشود.
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