به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم «احتمال باران اسیدی» در جشنواره های داخلی و خارجی موفق به کسب جوایز متعددی شده که از جمله آن می توان به جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره فجر، جایزه استعداد درخشان (بهترین فیلم اول) از جشن انجمن منتقدان، جایزه نتپک (ارتقای سینمای آسیا) در استرالیا، جایزه بهترین فیلم تماشاگران فستیوال پراگ، جایزه ویژه هیات داوران فستیوال کلمبو اشاره کرد.

این فیلم همچنین در فستیوال های متعددی چون گوتنبرگ، بمبئی، زوریخ، استکهلم، پونا، پرت، جوگجا نتپک و فیلم های ایرانی پاریس، کلن، سیدنی، بوستون، واشنگتن و دانشگاه یو سی ال ای حضور داشته است.

ساخته بهتاش صناعی ها همچنین جزو پرفروش ترین فیلم های گروه «هنر و تجربه» در اکران بوده است.

شمس لنگرودی، مریم مقدم، پوریا رحیمی سام و ارسلان عبدالهی بازیگران اصلی این فیلم و روح اله برادری و سمیرا برادری تهیه کنندگان آن هستند. پخش رسانه ای این فیلم به عهده رسانه فیلمسازان است.