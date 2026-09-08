به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه پاکسازی منطقه هفتبرم با مشارکت تور طبیعتگردی کیسان و همکاری اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شیراز با هدف جمعآوری پسماند و ترویج فرهنگ حفاظت از طبیعت برگزار شد.
کامران اسلاملو رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شیراز در خصوص این برنامه گفت: برنامه پاکسازی منطقه هفتبرم با همکاری اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شیراز و مشارکت تور طبیعتگردی کیسان برگزار شد.
وی افزود: این برنامه با هدف جمعآوری پسماند، صیانت از طبیعت و ترویج مسئولیتپذیری میان گردشگران و دوستداران محیط زیست اجرا شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شیراز با تأکید بر اهمیت مشارکت گروههای طبیعتگردی و گردشگری در برنامههای محیط زیستی گفت: حضور این گروهها میتواند نقش مؤثری در کاهش آسیبهای ناشی از حضور گردشگران در مناطق طبیعی و ارتقای فرهنگ عمومی حفاظت از محیط زیست داشته باشد.
اسلاملو ضمن قدردانی از مشارکت تور طبیعتگردی کیسان در این برنامه بیان کرد: همراهی مجموعههای گردشگری در اقدامات داوطلبانه محیط زیستی، بیانگر توجه این مجموعهها به مسئولیت اجتماعی است و میتواند زمینهساز مشارکت گستردهتر گردشگران و فعالان این حوزه در حفاظت از مناطق طبیعی باشد.
وی ادامه داد: حفاظت از مناطق طبیعی تنها با اقدامات دستگاههای متولی محقق نمیشود و حضور آگاهانه و مسئولانه مردم، گروههای طبیعتگردی و جوامع محلی در کنار دستگاههای مسئول، یکی از ارکان حفاظت پایدار از طبیعت است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شیراز تأکید کرد: تداوم برنامههای پاکسازی و فرهنگسازی در مناطق گردشگری علاوه بر کاهش پسماند، میتواند به ارتقای رفتار محیط زیستی گردشگران و حفظ کیفیت طبیعی منطقه هفتبرم کمک کند.
به گزارش مهر، منطقه هفتبرم از عرصههای طبیعی و گردشگری شهرستان شیراز است و حفاظت از این منطقه نیازمند همکاری مستمر دستگاههای مسئول، جوامع محلی، گردشگران و گروههای مردمی است.
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