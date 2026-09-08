حفاران غیرمجاز چاه آب در دورود دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی نوریان صبح امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت غیرقانونی دو نفر در یکی از روستاهای اطراف شهرستان دورود که با استفاده از تجهیزات غیرمجاز اقدام به حفر چاه آب کشاورزی می‌کردند، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام تحقیقات میدانی و تأیید صحت گزارش‌های دریافتی، مأموران پاسگاه «سیلاخور» با هماهنگی قضایی و همراهی کارشناسان اداره آب شهرستان به محل موردنظر اعزام شدند.

فرمانده انتظامی دورود، تصریح کرد: در این راستا، هر دو متهم در حین ارتکاب جرم شناسایی و دستگیر شدند و یک دستگاه تجهیزات حفاری غیرمجاز نیز توقیف شد.

سرهنگ نوریان با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی دستگاه حفاری مکشوفه را پنج میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی تأکید کرد: پلیس با هرگونه اقدام غیرقانونی که منجر به تضییع حقوق بیت‌المال و آسیب به منابع آبی و محیط‌زیست شهرستان شود، با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد و از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک در این زمینه را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.