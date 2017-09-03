به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پایان نشست دبیران این حزب اظهار کرد: پدیده داعش محصول اتاق فکر موساد، سیا و دستگاه جاسوسی انگلیس است. آن ها برای مهار بیداری اسلامی بذر اختلاف و ناامنی را در جوامع اسلامی کاشتند تا کسی به فکر آزادی قدس شریف و جراحی غده سرطانی صهیونیسم در منطقه نیفتد.

وی افزود: تلفات انسانی و مادی که در جوامع اسلامی به خاطر ظهور تکفیری‌ها و عناصر افراطی بوجود آمد اگر در مبارزه با اسرائیل غاصب این تلفات را متحمل می‌شدیم، اکنون از چرثومه رژیم صهیونیستی چیزی باقی نمی‌ماند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: نسخه اصلی درمان دردهای جهان اسلام عمل به وظیفه اشداء علی‌الکفار و رحما بینهم است.

حبیبی تاکید کرد: کارگردانان فتنه در بهمن ۸۹ پس از فروکش کردن فتنه به فکر این افتادند که به بهانه بیداری اسلامی همان فجایع را در ایران پدید آورند و پای داعش و النصره و دیگر گروه های تکفیری را به ایران باز کنند. اگر تدبیر شورای عالی امنیت ملی نبود استقلال و امنیت ملی ایران آسیب می‌دید.

وی خاطرنشان کرد: عده‌ای هر از چندی موضوع رفع حصر را مطرح می‌کنند درحالی که آن ها خوب می‌دانند اگر سران فتنه از محدودیت درآیند چه به روز دولت فعلی که مدعی طرفداری از آن هستند، می‌آورند. این افراد با اصطلاح حصر فقط می‌خواهند کاسبی سیاسی کنند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در ادامه با اشاره به بیانات اخیر رهبر انقلاب درباره دولت اسلامی، گفت: دولت، مجلس و قوه قضائیه باید به این مهم رسیدگی کنند که چرا پس از گذشت ۴ دهه هنوز موفق به تشکیل دولت اسلامی نشده‌ایم؛ قوای کشور باید باید راهکار جامعه اسلامی و دولت اسلامی را تعیین و اجرا کنند.

حبیبی تصریح کرد: هر مقدار مسئولان ما با روحیه انقلابی، ساده‌زیستی و خدمت صادقانه بدون منت فاصله بگیرند به همان مقدار از رسیدن به دولت اسلامی و تشکیل جامعه اسلامی به دور می‌افتیم.

وی افزود: مبارزه با فقر، فساد و تبعیض باید بیش از گذشته در دستور کار دولت قرار گیرد. ما به هر میزان که توفیق در این مبارزه داشته باشیم به همان میزان به دولت اسلامی نزدیک می‌شویم.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم اظهار کرد: رکود همچنان ادامه دارد. بیکاری درد مزمن خانواده‌ها و جوانان است و تورم و گرانی مسکن و اجاره آن طبقات ضعیف را آزار می‌دهد.

حبیبی در ادامه به چینش وزرای اقتصادی دولت اشاره کرد و گفت: مهمترین مسئله در کارکرد اقتصادی صحیح، مسئله هماهنگی وزرای اقتصادی است. مهم تر از هماهنگی نیز «آهنگی» است که باید نواخته شود تا همه با آن بصورت هماهنگ حرکت کنند.

وی با بیان اینکه سؤال مهم این است که آهنگ اقتصادی دولت را چه کسی می‌خواهد بنوازد، گفت: اکنون رئیس‌جمهور یک معاونت اقتصادی ایجاد کرده است، قبلا نیز آقای نیلی مسئول هماهنگی وزرای اقتصادی بود و از طرفی معاون اول رئیس‌جمهور مسئول ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی است. امروز باید پرسید چه کسی قرار است این ها را هماهنگ کند؟

وی با تاکید بر اینکه علی‌القاعده رئیس‌جمهور باید بتواند در زمان تزاحم بین تصمیم‌گیری‌ها، حرف آخر را بزند، اظهار کرد: مردم منتظرند ببینند خروجی این آهنگ و هماهنگی چیست.

حبیبی با اشاره به سخنان رئیس جمهور در برنامه تلویزیونی گفت: ایشان از وضعیتی در کشور سخن می‌گویند که گویی هیچ مشکلی وجود ندارد و آنچه مردم و منتقدین مطرح می‌کنند یک توهم است.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در مورد اظهارات جدید ترامپ و نماینده آمریکا در سازمان ملل و نیز رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تصریح کرد: امروز آمریکایی‌ها بازی جدیدی را شروع کردند. طرح مسئله بازدید از مراکز نظامی و همراهی آژانس با آن ها یعنی نفی تمام مذاکرات گذشته.

وی افزود: در مذاکرات برجام، ۱+۵ پذیرفت ادعاهای نظامی خود را در «پی‌ام‌دی» پس بگیرد اما حالا چطور دوباره آن را مطرح کرده‌ است. از طرفی گزارش دوم کمیسیون برجام حکایت از این دارد که تحریم‌ها روی کاغذ برداشته شده است. دولت باید فکری عملی برای مقابله با آمریکا بکند. خوب بود آقای رئیس جمهور در مصاحبه تلویزیونی خود قدری در این مورد سخن می‌گفت.

حبیبی تصریح کرد: ما باید بدون توجه به سیاست‌های آمریکا و با اتکا به توان ملت و امکانات کشور سیاست‌های اقتصادی و اقتصاد مقاومتی را طراحی و اجرا کنیم. با این وجود مطمئنیم که می‌توانیم آمریکایی‌ها و همدستان آن ها را پشیمان کنیم.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به پیروزی‌های بزرگ نیروهای مقاومت در لبنان، سوریه و عراق گفت: نیروهای مقاومت، داعش را از لبنان بیرون کردند. نطق سیدحسن نصرالله عظمت این پیروزی را پس از اخراج صهیونیست ها از لبنان به خوبی تصویر می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه داعش در سوریه آخرین نفس‌ها را می‌کشد، اظهار کرد: آمریکا در پیروزی ارتش سوریه اخلال می‌کند. در عراق ارتش و نیروهای مردمی آخرین نفس های داعش را در گلوی تکفیریها گرفته است. این پیروزی ها آمریکا و اسرائیل را عصبانی کرده لذا بازی با آژانس و برجام برای آنها یک فرصت جهت تنفس در منطقه است. دولت باید متوجه این حقیقت شود و به دشمن اجازه نفس کشیدن ندهد.