راه یابی فیلم کوتاه فیلم ساز گنابادی به جشنواره فرانسه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد برادران بعدازظهر یکشنبه در نشستی خبری در محل انجمن سینمای جوان گناباد اظهار کرد: فیلم کوتاه منطقه ایکس به کارگردانی علی اکبر اسماعیلی به جشنواره بین المللی فیلم eLes Films de la Toilکشور فرانسه راه یافت است.

وی افزود: طبق اعلام مسئولان جشنواره ۵۰ فیلم کوتاه از سراسر دنیا موفق به شرکت در این رویداد هنری شده اند که از تاریخ ۱ سپتامبر در دانشگاه پاریس (سنت دنیس) نمایش داده می شود و برگزیدگان جشنواره برای برپایی کارگاههایی در دانشگاه پاریس به جشنواره دعوت خواهند شد.

وی ادامه داد: فیلم منطقه ی ایکس در چهارمین جشنواره بین المللی فیلم La Paz کشور بولیوی نیز پذیرفته شده است که این جشنواره یک جشن سینمایی برای تماشا و لذت بردن از فیلم های جهانی با موضوع صلح می باشد و به دنبال ایجاد فضایی است که هنرمندان و عموم مردم فرهنگ های مختلف را از طریق زبان فیلم تجربه کنند.

رئیس انجمن سینمای جوان گناباد خاطرنشان کرد: چهارمین جشنواره بین المللی فیلم La Paz، بولیوی، در ماه سپتامبر ۲۰۱۷ در شهر لاپاز بولیوی برگزار می شود.

برادران افزود: منطقه ایکس در جشنواره های فیلم کشورهای آرژانتین، مکزیک، ونزوئلا، کلمبیا نیز حضور داشته و نمایش داده شده است.