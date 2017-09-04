«پوتین قرمزها» رونمایی شد/پشت پرده اسارت عراقی ها در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب «پوتین قرمزها» شامل خاطرات مرتضی بشیری به روایت فاطمه بهبودی که به تازگی از سوی انتشارات سوره مهر روانه بازار شده است، صبح امروز با حضور جمعی از مسئولان فرهنگی حوزه هنری رونمایی شد.

در این مراسم محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری در سخنانی عنوان کرد: منظومه دفاع مقدس ابعادی دارد که غفلت از آن سیمای این تابلوی ارجمند را ناقص خواهد کرد. آنچه دفاع مقدس را متفاوت می کند، برخورد و اتفاقات انسانی آن است که در موضوع اسرا بسیار نمود داشته و برجسته است. اسرا عزت ملت ایران را در شرایط سخت اسارت حفظ کرده اند و در مقابل ما در ایران هم نگاهی به اسرا داشتیم که برخاسته از حقیقت قوانینی بود که برای حمایت از آنها وضع شده بود.

وی ادامه داد: مدتها بود که درحوزه هنری کار کردن در زمینه اسارت متوقف مانده بود، امیدوارم که انتشار این کتاب آغاز یک شروع تازه باشد.

رئیس حوزه هنری در ادامه با اشاره به کتاب «پوتین قرمزها» گفت: نگاه آقای بشیری به اسرای عراقی، نگهداری از آنها و بازجویی از آنها نشان دهنده هوش و فراست ایرانی در مواجهه با آنهاست، هر چند که اسرای عراقی کتاب هم افرادی بی دست و پا نیستند و این مسئله این کتاب را مانند یک اثر داستانی پلیسی جذاب کرده است. با این همه ما روحیه برادرانمان را در مواجهه با این اسرا مدیون امام (ره) و انقلاب می دانیم که توانسته است چنین حاصلی را برای آنها فراهم آورد.

در بخش دیگری از این مراسم، محمد عزیز پرویز از اسرای عراقی حاضر در ایران دقایقی به بیان خاطرات خود از اسارت در ایران پرداخت و در بخشی از آن گفت: آقای بشیری با اسرای عراقی کاری کرد که آنها مبدل به افراد ایرانی شدند، آنها محتاج ایران نبودند، اما با رفتار امثال آقای بشیری محتاج اندیشه انقلاب اسلامی شدند.

در ادامه مراسم، مرتضی سرهنگی مدیر دفتر ادبیات و هنر پایداری حوزه هنری نیز در سخنانی عنوان کرد: گردآوری کتابی در زمینه خاطرات ایرانیانی که از اسرای عراقی نگهداری می کردند، از کارهای بر زمین مانده دوران پس از دفاع مقدس بود. ما جدای از این کار، شش ماهی است که پرونده ای درباره ماجرای فرار اسرای عراقی از اردوگاه های ایرانی و نیز فعالیت برادران ارتش در نگهداری از اسرای عراقی را نیز در دست کار داریم و خوشحالم که حوزه هنری همت کرده تا این بار بر زمین مانده برداشته شود.

سرهنگی با اشاره به اینکه ایران در دوران دفاع مقدس اسرایی از ۱۵ کشور را که حامی عراق بودند نگاهداری کرده، گفت: در تمام مدت اسارت حواس ایرانی ها به عراقی های اسیر بود. ما حتی در ایران کمیسیونی به عنوان اداره اسرای عراقی داشتیم و حتی خاطرم هست وقتی که یک افسر ایرانی به گوش یک اسیر عراقی سیلی زده بود، برخورد شدیدی با او کرده و حتی چیزی نمانده بود که او را دادگاهی کنند و به همین خاطر بود که از مصوبات این کمیسیون استفاده نکردن از اهالی شهرهای جنگی به عنوان نگاهبان اسرای عراقی بود.

وی اظهار امیدواری کرد: این کتاب و انتشارش طلیعه ای برای بازروایت بخشی مغفول مانده از دوران دفاع مقدس باشد.

در بخش دیگری از این مراسم، مرتضی بشیری نیز که راوی این کتاب به شمار می رود در سخنانی عنوان کرد: ما سعی کردیم در دوران فعالیتمان به عنوان نگاهبانان اسرا طوری با آنها رفتار کنیم که آنها احساس کنند در فضایی آزاد و راحت با ما مواجه هستند و از بودن در کنار ما آرامش بگیرند. این جزئی از برنامه ریزی بلندمدت ما در مواجهه با آنها بود و به همین خاطر بود که اسرا با ما احساس نزدیکی کرده و صحبت می کردند، گاه می شد یک شب تا صبح با یکی از آنها بحث می کردیم، بدون اینکه از اهرم فشار استفاده کنیم.

بشیری ادامه داد: آنچه ما با اسرا انجام می دادیم بر مبنای منویات امام راحلمان بود و کسی شاید باور نکند که تمام این کارها بر مبنای باور و اعتقاد ما شکل گرفت، اما حاصلش را امروز می بینیم که چیزی جز سربلندی ما نیست و اینکه نیروهایی چون حشدالشعبی و سپاه بدر بر مبنای آن رفتارهای ما در عراق امروز شکل گرفته اند.

فاطمه بهبودی نویسنده این کتاب نیز در این مراسم در سخنانی با تشکر از تلاش های مجید تقی پور از فعالان فرهنگی که پیش از وی سعی در تدوین خاطرات آقای بشیری داشته است، گفت: آقای تقی پور امروز در سوریه به سر می برد و این روزها که حجم زیاد شهدای ایرانی در سوریه را می بینم، به این فکر می کنم که چرا بعد از اینکه ما در دوران دفاع مقدس به این اندازه شهید تقدیم انقلاب کردیم، باید امروز در سوریه نیز چنین کنیم و همیشه بعد از این سوال پاسخ آقای بشیری آرامم می کند که به اسرای عراقی می گفت وطن ما مرزهای جغرافیایی نیست، بلکه اسلام و حُب علی بن ابیطالب است، پس تا اسلام است ناچاریم تا در جنگ بر علیه آنها که نمی خواهندش حضور داشته باشیم.

وی در پایان از حمایت و تلاش مرتضی سرهنگی برای انتشار این کتاب قدردانی کرد.