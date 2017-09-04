دوره آموزشی ارزیابی پوشش شبکه موبایل برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی، با توسعه شبکه تلفن همراه و سرویس‌های اینترنتی بی‌سیم در سطح کشور، دولت، اپراتورهای تلفن همراه و شرکت‌های ارائه دهنده این خدمات به عنوان متولیان این حوزه، دائماً در حال نصب و به‌روز رسانی تجهیزات مخابراتی، ارزیابی آنها از نظر کیفیت سیگنال‌ها و صحت عملکرد سایت‌های مخابراتی خود هستند.

از آنجا که این شرکت‌ها به دلیل گسترده‌ بودن سطح فعالیت‌ها، بسیاری از این امور از مرحله نصب تا تست شبکه را برون‌سپاری می‌کنند، شرکت‌های پیمانکاری ارائه دهنده این خدمات با چالش جدی کمبود نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده در حوزه ارزیابی سیگنال‌ها و صحت عملکرد سایت‌های مخابراتی مواجه هستند.

از این رو، پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی با هدف تربیت نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده در این حوزه و همچنین تامین نیروی موردنیاز خود اقدام به برگزاری دوره‌های تخصصی- مهارتی ارزیابی پوشش شبکه تلفن همراه یا Drive Test کرده است.

در این دوره‌ها فراگیران در یک آزمایشگاه مجهز مخابراتی که در محل پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی قرار دارد، با ساختار شبکه تلفن همراه از نظر تجهیزات و سایت‌های مخابراتی آشنا می‌شوند. همچنین انواع تکنولوژی‌ها در تلفن همراه اعم از ۲G، ۳G و LTE را فرا گرفته و پارامترهای موردنیاز برای اندازه‌گیری در هر تکنولوژی را فرا خواهند گرفت.

سپس با یادگیری نرم‌افزارهای مورد نیاز برای تست، ارزیابی و تحلیل پارامترها، روش‌های تست و تحلیل و ارزیابی عملکرد سایت‌ها را فرا خواهند گرفت. در نهایت با انجام کار عملی در محیط واقعی در سایت مخابراتی، Drive Test را به صورت عملیاتی آموزش می‌بینند. یکی از مباحثی که در این دوره‌ها مورد توجه قرار گرفته کار عملی با تجهیزات و دستگاه‌های مخابراتی جهت تست و ارزیابی شبکه تلفن همراه است.

فراگیران پس از گذراندن دوره و شرکت در آزمون پایانی گواهینامه معتبر دریافت می‌کنند و می‌توانند در سازمان‌ها و یا شرکت‌های فعال در این حوزه فعالیت کنند. کسب اطلاعات بیشتر از سامانه اینترنتی پژوهشکده ICT جهاد دانشگاهی به نشانی www.ictrc.ac.ir/dt ممکن است.