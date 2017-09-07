  1. استانها
  2. بوشهر
۱۶ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۲۱

در پی درگذشت امام جمعه اهل سنت خارگ

امروز در جزیره خارگ عزای عمومی اعلام شد

امروز در جزیره خارگ عزای عمومی اعلام شد

بوشهر - بخشدار ویژه جزیره خارگ گفت: در پی درگذشت امام جمعه اهل سنت خارگ، امروز در جزیره خارگ عزای عمومی اعلام شد.

محمود رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی ارتحال حاج شیخ عبدالطیف شکری امام جمعه اهل سنت خارگ امروز در جزیره خارگ عزای عمومی اعلام شد.

وی اضافه کرد:‌ حاج عبدالطیف شکری، مفسر قرآن، چهره برجسته و تقریبی جزیره خارگ و امام جمعه اهل سنت جزیره مقاوم خارگ سه‌شنبه‌شب دارفانی را وداع گفت.

بخشدار ویژه جزیره خارگ افزود: حاج عبدالطیف شکری در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به اشاعه فرهنگ دینی و دفاع از ارزش‌های ایثارگری و حفظ تمامیت ارضی مشغول بوده است.

رضایی تصریح کرد: اکثر اهالی اهل سنت و تشیع جزیره خارگ، شکری را به‌عنوان یک از نمادهای وحدت در بین اهل سنت و تشیع یاد می کنند.

کد مطلب 4081153

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها