محمود رضایی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی ارتحال حاج شیخ عبدالطیف شکری امام جمعه اهل سنت خارگ امروز در جزیره خارگ عزای عمومی اعلام شد.
وی اضافه کرد: حاج عبدالطیف شکری، مفسر قرآن، چهره برجسته و تقریبی جزیره خارگ و امام جمعه اهل سنت جزیره مقاوم خارگ سهشنبهشب دارفانی را وداع گفت.
بخشدار ویژه جزیره خارگ افزود: حاج عبدالطیف شکری در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به اشاعه فرهنگ دینی و دفاع از ارزشهای ایثارگری و حفظ تمامیت ارضی مشغول بوده است.
رضایی تصریح کرد: اکثر اهالی اهل سنت و تشیع جزیره خارگ، شکری را بهعنوان یک از نمادهای وحدت در بین اهل سنت و تشیع یاد می کنند.
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