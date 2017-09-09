حذف پنج تیم لیگ برتری و خطر بیخ گوش بقیه/ استقلال از مهلکه گریخت!

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت های فوتبال جام حذفی از عصر پنجشنبه با حضور تیم های لیگ برتری آغاز شد که در همان روز نخست دو تیم مدعی از دور مسابقات کنار رفتند.

پدیده مشهد که میزبان تراکتورسازی بود و تا دقایق پایانی نیز با یک گل حریف خود را شکست داده بود، در چند دقیقه غافلگیر شد و دو بر یک نتیجه را به تیم تبریزی واگذار کرد و از دور مسابقات کنار رفت.

در اصفهان صنعت نفت آبادان دست به کار بزرگی زد و یکی از پرافتخارترین تیم های جام حذفی را با شکست بدرقه کرد. سپاهان که در لیگ برتر هم نوسان زیادی دارد در این مسابقه یک بر صفر مغلوب مهمان جنوبی خود شد تا از دور رقابت ها کنار برود.

اما در دومین روز استقلال تهران در سیرجان مهمان گل گهر بود که در یک روز سخت و نفسگیر از مهلکه حذف فرار کرد و با گل دقایق پایانی خسرو حیدری راهی دور بعد شد. شاگردان علیرضا منصوریان اگر این بازی را می باختند سرمربی خود را به پرتگاه اخراج نزدیکتر می کردند.

در یکی دیگر از دیدارهای روز جمعه سایپا که در کرج مهمان اکسین بود نتوانست از پس این تیم دسته اولی بر بیاید و با قبول شکست از دور مسابقات کنار رفت تا علی دایی که فصل قبل با نفت تهران قهرمان جام حذفی شده بود وداع زودهنگامی با این مسابقات داشته باشد.

پارس جنوبی جم هم که در لیگ برتر تعقیب کننده اصلی پرسپولیس در صدر جدول است در زمین خودش مغلوب نساجی مازندران شد و وداع زودهنگامی با جام حذفی داشت.

یکی دیگر از بزرگان حذف شده در جام حذفی ذوب آهن اصفهان بود که در ضربات پنالتی نتیجه را به تیم دسته اولی فجرسپاسی شیراز واگذار کرد تا امیر قلعه نویی هم مثل چند مربی سرشناس دیگر ادامه این رقابت ها را از تلویزیون تماشا کند!

پنجشنبه ۱۶ شهریور ۹۶‏

* استقلال خوزستان ۵ - میعاد مغان یک

* داماش گیلانیان یک - سیراف کنگان بوشهر صفر

* پدیده خراسان یک – تراکتورسازی تبریز ۲

* فولاد مبارکه سپاهان صفر – صنعت نفت آبادان یک



جمعه ۱۷ شهریور ۹۶‏

* نیروی زمینی تهران صفر – گل ابریشم تهران ۴

* گل گهر سیرجان یک – استقلال تهران ۲

* اکسین البرز ۲ - سایپا یک

* پارس جنوبی جم ۳ - نساجی مازندران ۴ (ضربات پنالتی)

* ذوب آهن ۲ - فجرسپاسی شیراز ۴ (ضربات پنالتی)



شنبه ۱۸ شهریور ۹۶‏

* فولاد خوزستان – ایرانجوان بوشهر ساعت ۲۰ ورزشگاه غدیر اهواز

* بادران تهران – پیکان ورزشگاه و ساعت متعاقبا اعلام می شود.‏

* راه آهن تهران – خونه به خونه مازندران ساعت ۱۶:۴۵ ورزشگاه اکباتان تهران

* سیاه جامگان – برق جدید فارس ساعت ۱۸:۱۰ ورزشگاه ثامن مشهد

* سپیدرود رشت – ملوان – بندر انزلی ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه سردار جنگل رشت



زمان دیدارهای زیر متعاقبا اعلام می شود.؛

نفت مسجد سلیمان – گسترش فولاد تبریز ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

پرسپولیس – نفت تهران ورزشگاه آزادی تهران