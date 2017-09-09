گفتگوی روحانی و اردوغان درباره روابط اقتصادی، تروریسم و میانمار

به گزارش خبرگزاری مهر حسن روحانی در دیدار رجب طیب اردوغان که شامگاه شنبه و در حاشیه اجلاس سران کشورهای اسلامی در آستانه پایتخت قزاقستان انجام شد ، گفت: باید در روابط ایران و ترکیه بویژه در حوزه اقتصادی با توجه به توانمندیهای دو کشور، یک جهش ایجاد کرد.



روحانی، روابط دو کشور را در بهترین وضعیت سالهای اخیر توصیف کرد و گفت: اراده مقامات ایران و ترکیه توسعه روابط دوجانبه است و پس از اجرای برجام و عبور از تحریمها، زمینه برای تحرکی جدید در روابط دو کشور فراهم شده است.



رییس جمهور با اشاره به اینکه حل مشکلات و تسهیل همکاری های بانکی پایه مهمی در گسترش روابط و همکاری های دو کشور برای رسیدن به هدف 30 میلیارد تجارت سالیانه است، اظهارداشت: روابط بانکی ایران با بسیاری از کشورها بهبود یافته و توسعه همکاری های بانکی ایران و ترکیه نیز ضروری است.



وی اظهار امیدواری کرد تا با سفر آتی رییس جمهور ترکیه به کشورمان و تشکیل شورایعالی همکاری راهبردی دو کشور، شاهد تحرک بیشتر در روابط دوجانبه و همکاری های دو کشور در مسائل منطقه ای باشیم.



رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ایران و ترکیه دو کشور بزرگ و تاثیرگذار در مسائل منطقه هستند و همکاری های گسترده آنان در عرصه های مختلف از جمله مبارزه با تروریسم و ایجاد ثبات در منطقه بسیار موثر بوده است. امیدوارم همکاری های ایران و ترکیه در کنار روسیه در ایجاد ثبات و امنیت در سوریه نیز هر چه سریعتر به نتیجه نهایی برسد.



روحانی با اشاره به اینکه تروریسم در منطقه در مسیر شکست قرار دارد، اظهار داشت: البته راه طولانی تا ریشه کن شدن تروریسم باقی مانده که امیدوارم با توجه به اشتراک نظر دو کشور در مبارزه با افراطی گری و خشونت، ایران و ترکیه در این مسیر نیز همکاری های خوبی داشته باشند.



رییس جمهور تصریح کرد: در مسائل منطقه اراده هر دو کشور ثبات در مرزهای جغرافیایی و تمامیت ارضی همسایگان و کشورهای منطقه است. هر گونه تغییر در مرزها به معنی شروع تنشهای بزرگ و به ضرر ملتهای منطقه خواهد بود.



وی در ادامه با اشاره به وضعیت غمبار مسلمانان میانمار تاکید کرد: در میانمار فاجعه ای بزرگ در حال رخ دادن است و توقف سریع خشونتها و جنایت علیه مسلمانان روهینگیا و رسیدگی فوری به وضعیت آسیب دیدگان و پناهندگان باید هدف جمعی سران کشورهای اسلامی باشد.



رییس جمهوری با اشاره به اینکه کمک های انساندوستانه ایران بزودی برای مسلمانان آسیب دیده میانمار ارسال می شود، گفت: همفکری و همکاری کشورهای اسلامی و به ویژه ایران و ترکیه در این زمینه می تواند بسیار مهم و تاثیرگذار باشد.



وی افزود: ایران و ترکیه و دیگر کشورهای اسلامی باید در کنار کمکهای انسانی به مسلمانان در میانمار، به دنبال ایجاد فشار بین المللی بر دولت میانمار برای توقف خشونتها علیه مسلمانان باشند. امیدوارم نشست فردا درباره میانمار پیام بسیار روشن و قوی به کسانی بدهد که در میانمار علیه مسلمانان اعمال خشونت می کنند.



رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه نیز در این دیدار با ابراز خشنودی از روابط بسیار نزدیک و دوستانه کشورش با جمهوری اسلامی ایران گفت: دو کشور برنامه های متعددی برای توسعه روابط در زمینه های مختلف دارند.



وی اقتصاد دو کشور را مکمل یکدیگر توصیف و اضافه کرد: با برداشته شدن تحریم های ایران، زمینه برای گسترش روابط مهیاتر از همیشه است. بانکهای دو کشور به ویژه بانکهای مرکزی باید موانع گسترش روابط و تعاملات بانکی به عنوان بستر گسترش تعاملات اقتصادی را هر چه سریع تر برطرف کنند.



رییس جمهور ترکیه اظهارداشت: باید در روابط اقتصادی دو کشور جهش ایجاد کرد.



اردوغان در بخش دیگری از سخنانش اتحاد ایران و ترکیه در زمینه مبارزه با تروریسم را بسیار مهم دانست و تصریح کرد: مبارزه مشترک دو کشور با تروریسم در ثبات منطقه بسیار تاثیرگذار بوده و هست. تهران و آنکارا باید قدمهای مشترکی در این زمینه بردارند.



وی با بیان اینکه درگیری های چند ساله اخیر در سوریه نشان داد که مشکلات از طریق نظامی قابل حل و فصل نیستند و باید از راه دیپلماسی مساله را حل کرد، خاطرنشان کرد: سوریه گهواره مدنیت در منطقه است و نباید اجازه داد قدرتهای خارجی سوریه را به نفع خودشان سهم بندی کنند.



اردوغان ایران و ترکیه را کشورهای بزرگ منطقه دانست و با تاکید بر اینکه همکاری های دو کشور در هر زمینه ای سازنده است، گفت: حفظ تمامیت ارضی کشورهای منطقه بسیار مهم است.



رییس جمهور ترکیه با ارائه توضیحاتی درباره کمکهای کشورش به مسلمانان در میانمار اظهار داشت: بسیار امیدوارم در اجلاس فردا بیانیه ای در زمینه میانمار صادر کنیم. می توانیم با ایران در این زمینه اقدامات مشترکی داشته باشیم و باید به مسئولان میانمار برای توقف فوری خشونت ها هشدار جدی دهیم.