هیات مدیره سپیدرود با استعفای نظرمحمدی مخالفت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه‌ای که در آخرین ساعات شب گذشته با حضور اعضای هیات مدیره، مدیرعامل، سرپرست و سرمربی سپیدرود برگزار شد، استعفای علی نظر محمدی بررسی و در نهایت مورد موافقت قرار نگرفت.

در این جلسه ابتدا نظرمحمدی به بیان نقطه نظرات و دلایل استعفای خود پرداخت و در ادامه میرشهاب مومنی مدیرعامل و علی بهارمست سرپرست تیم سخن گفتند. سپس حاضران در جلسه در خصوص مسائل مطرح شده به گفتگو و تبادل نظر پرداختند و در پایان با اعلام مخالفت با استعفای سرمربی سپیدرد، صورتجلسه‌ای به شرح زیر را اعلام کردند:

۱- اعضای هیات مدیره و مدیریت باشگاه سپیدرود ضمن مخالفت با استعفای علی نظرمحمدی با اعلام حمایت همه جانبه از وی و کادرفنی خواهان ادامه همکاری و حضور پرقدرت سرمربی و کادرفنی سپیدرود در فصل جاری شدند.

۲- درخواست سرمربی سپیدرود برای تقویت کادرفنی، مورد موافقت مدیرعامل و اعضای هیات مدیره واقع و مقرر شد سرمربی سپیدرود نسبت به تقویت کادرفنی در آینده‌ای نزدیک اقدام به عمل آورد.

۳- اعضای هیات مدیره با اعلام حمایت مالی و لجستیکی از تنها تیم لیگ برتری شمال ایران، بر تلاش مستمر و مضاعف در جهت جذب منابع مالی پایدار و کمک های اقتصادی تاکید نمودند.

۴- اعضای هیات مدیره با اعلام رضایت از روند رو به رشد سپیدرود در لیگ برتر در هفته‌های اخیر با اعلام هدف گذاری باشگاه مبنی بر ماندگاری مقتدرانه سپیدرود در لیگ برتر از خانواده بزرگ سپیدرود و به ویژه هواداران به عنوان اصلی ترین سرمایه این تیم ریشه دار درخواست نمودند تا با صبوری پیشه کردن به مانند همیشه از تیم محبوب خود حمایت نمایند و در برابر مشکلات با اتحاد و همدلی پشتیبان سپیدرود بزرگ باشند.