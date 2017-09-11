استاندار آذربایجان شرقی، معاون سیاسی وزیر کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی به زودی با حکم عبدالرضا رحمانی فضلی معاون سیاسی وزارت کشور می شود.

جبارزاده، ۴ دور سابقه نمایندگی مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی را در کارنامه خود دارد.

روز گذشته (یکشنبه ۱۹ شهریور)، علی اصغر احمدی از سمت معاونت سیاسی وزارت کشور استعفا داد.

احمدی درباره دلیل استعفایش گفته است: بله من استعفا دادم؛ یکبار سال ۸۵ بازنشسته شدم، ۴ سال کمک به دولت کردم و در حال حاضر سه الی چهار ماه وقت نیاز دارم تا به مسایل مربوط به فرزندان و زندگیم رسیدگی کنم.