  1. سیاست
  2. دولت
۲۰ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۲۲

با حکم رحمانی فضلی؛

استاندار آذربایجان شرقی، معاون سیاسی وزیر کشور می شود

استاندار آذربایجان شرقی، معاون سیاسی وزیر کشور می شود

استاندار آذربایجان شرقی به زودی با حکم عبدالرضا رحمانی فضلی معاون سیاسی وزارت کشور می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی به زودی با حکم عبدالرضا رحمانی فضلی معاون سیاسی وزارت کشور می شود.

جبارزاده، ۴ دور سابقه نمایندگی مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی را در کارنامه خود دارد.

روز گذشته (یکشنبه ۱۹ شهریور)، علی اصغر احمدی از سمت معاونت سیاسی وزارت کشور استعفا داد.  

احمدی درباره دلیل استعفایش گفته است: بله من استعفا دادم؛ یکبار سال ۸۵ بازنشسته شدم، ۴ سال کمک به دولت کردم و در حال حاضر سه الی چهار ماه وقت نیاز دارم تا به مسایل مربوط به فرزندان و زندگیم رسیدگی کنم.

کد مطلب 4083660

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها