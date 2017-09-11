اجرای طرح حمایت از مدارس جنوب تهران با یک میلیاردتومان اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد صفوی پیش از ظهر دوشنبه در جریان بازدید میدانی از فعالیت های طرح استقبال از مهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ارتقاء سطح خدمات آموزشی، فرهنگی و بهداشتی دانش آموزان از مهمترین اهداف طرح استقبال از مهر است و لذا در این زمینه بهسازی ۱۰۰ مرکز آموزشی جنوب تهران با اجرای ۱۱۷ فعالیت عمرانی در مرحله پایانی است و تا پیش از شروع سال تحصیلی جدید به کادر آموزشی مدارس تحویل می شود.

صفوی افزود: فعالیت های عمرانی طرح حمایت از مدارس با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۳۵۵ میلیون تومان در حال اجراست و تعمیر و بازسازی سرویس بهداشتی، رفع نواقص فنی بخش تاسیسات، بهسازی دیوار و پنجره ها و کف کلاس های آموزشی از دیگر موارد شناسایی شده هستند که با هماهنگی مدیران مدارس و روسای آموزش و پرورش منطقه انجام شده است.

وی گفت: اجرای طرح استقبال از مهر در محدوده حریم و روستاهای حاشیه ای منطقه ۲۰ نیز صورت می‌گیرد و اجرای ۲ هزار مترمربع روکش آسفالت و ایزوگام، ۲ هزارمترمربع نقاشی و رنگ آمیزی و مرمت ۷۰۰ مترمربع سرویس بهداشتی، دیوارو پنجره های کلاس های آموزشی از جمله مهمترین فعالیت های عمرانی در مدارس روستاهای چالطرخان، گل تپه، زمان آباد،عباس آباد علاقه مند، فیروزآباد، غنی آباد، قلعه نو، طالب آباد، قمی آباد، کریم آباد، مقیم آباد و محمودآباد بوده است.

صفوی اظهار داشت: فعالیت های ترافیکی در قالب ایمن سازی و افزایش تابلوهای ترافیکی مسیرهای منتهی به مدارس، فعالیت های عمرانی و روکش آسفالت در معابر پیرامونی مراکز آموزشی و اجرای برنامه های اجتماعی در قالب طرح باز باران از دیگر فعالیت های پیش بینی شده طرح استقبال از مهر برای آماده سازی فضای عمومی شهر و افزایش رضایتمندی دانش آموزان و خانواده های آنها است که طبق برنامه زمان بندی شده به اجرا می رسد.

شهردار منطقه ۲۰ تهران در پایان بیان داشت: ۲۰ هزار مترمربع روکش آسفالت و پوشش ایزوگام و ۳۰ هزار مترمربع نقاشی و رنگ آمیزی در فضاهای داخلی و بیرونی مدارس منطقه ۲۰ از مهمترین خواسته های اداره آموزش و پرورش بوده که با نظارت کارشناسان فنی انجام شده است و به زودی به اتمام می رسد.

صفوی به